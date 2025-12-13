La SSPE de Chihuahua rescata a 5 migrantes secuestrados en Juárez; caen 3 captores

Los secuestrados señalaron que sus captores tenían la intención de trasladarlos de manera ilegal a territorio estadounidense.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua rescató a cinco extranjeros que se encontraban retenidos contra su voluntad en un domicilio de Ciudad Juárez y detuvo a los tres presuntos secuestradores durante el operativo.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas serían dos personas de nacionalidad ecuatoriana, dos de Guatemala y un menor de edad, cuyo origen no se especificó.

El rescate de los migrantes fue posible gracias a que uno de estos logró escapar del domicilio donde se encontraban retenidos y notificó a las autoridades del hecho, lo que suscitó un operativo de rescate por parte de las agencias de seguridad.

El denunciante dijo a las autoridades, que en el lugar permanecían privadas de la libertad su hermana y otras personas, bajo custodia de dos mujeres y un hombre.

Al arribo de los elementos de seguridad localizaron un vehículo Dodge Durango modelo 2004 estacionado frente al inmueble y aseguraron al varón señalado por el delator, reconocido como uno de los custodios. De manera simultánea, se procedió al aseguramiento de dos mujeres que resguardaban el acceso al interior del domicilio.

En el interior se encontraban los migrantes secuestrados, quienes fueron rescatados por los agentes y refirieron que habían sido retenidos con la finalidad de ser cruzados de manera ilegal a territorio estadounidense.

Las personas detenidas fueron identificadas como Martín G. A., Adriana Angélica L. P. y Andrea Cristina P. P., quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.