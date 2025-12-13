Consejo Consultivo del Agua pide invertir en infraestructura tras acuerdo con EU

El Consejo Consultivo del Agua respaldó el acuerdo alcanzado por México y EU respecto a la entrega de agua establecida en el Tratado de Aguas de 1944, pero pidió al Gobierno mexicano mayor inversión.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Ante el acuerdo alcanzado por México y Estados Unidos (EU) para la entrega de más de 249 mil millones de metros cúbicos de agua como parte del Tratado de Aguas de 1944, el Consejo Consultivo del Agua hizo un llamado al Gobierno mexicano a implementar acciones para evitar estragos por la sequía en el norte del país.

Los gobiernos de ambas naciones anunciaron el viernes 12 de diciembre que alcanzaron un "entendimiento" sobre la gestión del agua del Río Bravo para el próximo ciclo y el déficit en la entrega del líquido correspondiente al ciclo anterior.

Al respecto, el Consejo Consultivo del Agua advirtió que en el futuro la sequía continuará causando estragos en el norte de la República, lo que generará un escenario más complejo para la gestión de los recursos hídricos, por lo que pidió al Gobierno federal incrementar la inversión en este rubro.

“Dado que en el norte del país se enfrentarán escenarios cada vez complejos derivados de las sequías, y por tanto de menor disponibilidad de agua superficial, se requieren planes que incluyan medidas concretas para hacer frente a los efectos catastróficos de la sequía”, señaló en un posicionamiento.

Entre las acciones recomendadas por el organismo se incluye la tecnificación del campo, la modernización de infraestructura, implementar esquemas eficientes para la recuperación de agua, así como actualizar las normas para fomentar el reúso y regeneración del líquido.

Respecto al acuerdo alcanzado por México y EU para cumplir con la entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, el Consejo Consultivo del Agua manifestó su respaldo al Gobierno mexicano.

“Respaldamos la postura de nuestro país, de garantizar en primer lugar el consumo doméstico y para las actividades productivas, y de hacer esfuerzos extraordinarios, después de una sequía prolongada, para la liberación de 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos”, apuntó.

El viernes, los gobiernos de México y EU informaron en un comunicado conjunto que llegaron a un "entendimiento" respecto a la gestión del agua del Río Bravo para el próximo ciclo y el déficit en la entrega correspondiente al ciclo anterior, según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944.

Según lo establecido en dicho acuerdo, México se comprometió a entregar 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos; la entrega iniciará durante la semana del 15 de diciembre del 2025 y se espera que concluya el 31 de enero del 2026.