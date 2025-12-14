"Es un sueño": ciclista mexicano Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro será parte del equipo UAE Team Emirates que competirá en el Tour de Francia 2026, una de las competencias de ciclismo más prestigiosas.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El mexicano Isaac del Toro hará historia al competir en la edición 2026 del Tour de Francia, considerada una de las competencias de ciclismo más importantes del mundo, esto luego de un año lleno de éxitos.

UAE Team Emirates reveló que el ciclista bajacaliforniano formará parte del equipo que competirá en la “Grande Boucle”, que se llevará a cabo en el mes de julio del próximo año.

Luego de que se dio a conocer está noticia, el mexicano declaró ante medios de comunicación que al poder competir en la carrera de ruta más prestigiosa de la historia se cumplirá uno de sus sueños.

"Es un sueño que siempre tuve cuando era un niño y ahora voy a poder cumplirlo”, dijo el ciclista en una rueda de prensa celebrada por el equipo árabe.

Isaac del Toro será parte del equipo de UAE Team Emirates, escuadra que será liderada por el esloveno Tadej Pogačar, actual bicampeón de esta prueba.

Sobre su participación, el mexicano recalcó que su intención es "aprender con Tadej y a conocer la carrera, quizá también para mí en el futuro. Sin prisas ni presiones. No quiero ponerme presión".