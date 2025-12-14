¡Protege tus compras y pertenencias esta temporada navideña! La SSC-CdMx te dice cómo

Redacción/SinEmbargo

13/12/2025 - 6:27 pm

La SSC-CdMx emitió recomendaciones para que la ciudadanía tome las medidas precautorias pertinentes y reduzca los riesgos de verse afectados en su patrimonio.

El cierre de año está acompañado de compras, incremento del aforo en centros comerciales, mercados, utilización de cajeros automáticos y flujos constantes en bancos. Evita ser víctima de hurtos y sigue estas recomendaciones. 

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La temporada navideña es una en que la población acostumbra a realizar compras para festejar con sus seres queridos. Desafortunadamente, estas fechas también representan un riesgo por la elevada incidencia delictiva que suele registrarse.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) está consciente de los robos y otros delitos que llegan a presentarse, por lo que emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía tome las medidas precautorias pertinentes y reduzca los riesgos de verse afectados en su patrimonio.

A continuación, te compartimos información que puedes tomar en cuenta para evitar ser víctima del delito.

"Al realizar compras en línea, verifica que los enlaces y sitios web sean confiables; y al salir de casa, protege tus compras, guarda tus objetos de valor y evita distracciones. Aquí te damos otras recomendaciones para que disfrutes de las fiestas sin contratiempos", indicó la dependencia capitalina en su cuenta oficial de X.

¿Cuáles son las recomendaciones a seguir?

La institución detalló tres directrices que las y los ciudadanos pueden tomar en cuenta.

En comercios y plazas comerciales:

  • Mantener nuestras pertenencias siempre a la vista.
  • Evitar distracciones como el uso del celular mientras caminamos.
  • Llevar bolsos o mochilas al frente.

Para compras en línea:

  • Comprar sólo en sitios web y apps oficiales.
  • Revisar los enlaces y evitar dar clic a ofertas o vínculos dudosos.
  • Activar notificaciones de nuestro banco para monitorear movimientos.

Al usar cajeros automáticos:

  • Buscar zonas seguras y usar cajeros dentro de plazas o con vigilancia.
  • No aceptar ayuda de desconocidos.
  • Verificar los cajeros a usar y revisar que no tengan objetos extraños.
  • Evitar cargar grandes cantidades de efectivo.

Para evitar ser víctima de fraudes navideños, se recomienda:

  • No abrir enlaces sospechosos de supuestas promociones.
  • No pagar por paquetes o envíos no solicitados.
  • No presumir compras o paquetes.
  • Mantener nuestras pertenencias pegadas al cuerpo.
  • No usar el celular cerca de puertas o ventanas de nuestro automóvil.
  • Evitar viajar solo a altas horas de la noche.

En el hogar, la SSC-CdMx recomendó no abrir la puerta a personas desconocidas, confirmar que son repartidores o prestadores de algún servicio y, además, evitar publicar en redes sociales información que revele que una vivienda quedará sola por periodos prolongados.

La institución también proporcionó sus contactos oficiales para denunciar cualquier emergencia situación inusual o llamada sospechosa las 24 horas del día. Las y los ciudadanos pueden comunicarse vía telefónica al:

  • 911, emergencias.
  • 089, denuncia anónima.
  • 55 5208 9898, correspondiente a la unidad de contacto de la SSC.
  • App, Mi policía
  • Redes sociales: X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

