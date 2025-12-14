Un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island deja 2 muertos y varios heridos

Al menos dos personas fallecieron durante un tiroteo en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island. Las autoridades estadounidenses reportaron que un sospechoso se encontraba bajo custodia.

Por Roxana Navarro

Los Ángeles, 13 de diciembre (LaOpinión).-El Departamento de Policía de Providence informó sobre la muerte de dos personas y varias más heridas durante un tiroteo en la Universidad Brown, quienes habían alertado sobre una persona que se encontraba cerca de las instalaciones con un arma, poco tiempo antes.

“Disparos múltiples en la zona de la Universidad Brown. Esta es una investigación activa. Por favor, resguardarse en el lugar o evitar la zona hasta nuevo aviso”, informó la policía.

La Universidad Brown envió un mensaje de emergencia a través de su sitio web en donde informó que un hombre armado se encontraba en las instalaciones de la institución en Providence, este sábado por la tarde. Las autoridades ya se encuentran en el lugar y recomiendan a los vecinos no salir de sus hogares.

Este sábado 13 de diciembre, la universidad solicitó ayuda a las autoridades, luego de ver a una persona que merodeaba cerca de las instalaciones en Hope St. 184.

There is currently heavy Providence Police and Fire presence on Hope Street near Brown University. Please exercise caution and avoid this area until further notice. — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 13, 2025

“Cierre las puertas, silencie los teléfonos”

“Urgente: Hay un tiroteo activo cerca de Barus y Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Continúe refugiado en este momento. Un sospechoso se encuentra bajo custodia”, escribió la escuela en un mensaje en su página web.

“Cierre las puertas, silencie los teléfonos y permanezca oculto hasta nuevo aviso. Recuerde: corra si se encuentra en la zona afectada y evacue de forma segura si puede; escóndase si no es posible evacuar y póngase a cubierto. Luche como último recurso y tome medidas para protegerse. Esté atento para obtener más información de seguridad”, añadió la institución.

“Fuerte presencia policial”

En cuanto recibió la llamada de 911, el Departamento de Policía de Providence se trasladó al lugar para verificar la situación.

“Actualmente hay una fuerte presencia policial y de bomberos de Providence en la calle Hope, cerca de la Universidad Brown. Por favor, tenga cuidado y evite esta zona hasta nuevo aviso”, escribió el departamento en X.

Multiple shot in the area of Brown University. This is an active investigation. Please shelter in place or avoid the area until further notice. — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 13, 2025

Por el momento, no hay mayor información si la persona que tienen en custodia sea la que tenía el arma. Las autoridades darán más detalles en cuanto tenga la información.

