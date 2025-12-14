El ISSSTE invita a su campaña de vacunación invernal; conoce aquí todos los detalles

Como parte de la Campaña de Vacunación en Temporada Invernal, el ISSSTE aplicará vacunas contra enfermedades respiratorias en sus unidades de todo el país.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicará más de dos millones de vacunas contra distintas enfermedades como parte de la Campaña de Vacunación en Temporada Invernal 2025-2026, por lo que hizo un llamado a toda la población para que acudan a vacunarse.

La dependencia recalcó que es importante vacunar a los grupos prioritarios, como menores de seis meses a cinco años de edad, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y pacientes que padecen diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, hipertensión arterial y cáncer, ya que estas personas son más susceptibles a contraer enfermedades y presentar complicaciones.

El organismo recomendó a la población implementar otras acciones para mantener la salud durante la temporada de invierno, como tener una sana alimentación, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar los cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien antes de salir, usar cubrebocas y lavarse las manos frecuentemente.

¿Cuándo inicia la campaña y qué vacunas aplicarán?

La Campaña de Vacunación en Temporada Invernal 2025-2026 implementada por el ISSSTE inició en el mes de octubre del 2025 y concluirá hasta abril del 2026.

Las dosis estarán disponibles para derechohabientes y la población en general en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y brigadas que visitarán centros de trabajo del Instituto en todo el país.

El ISSSTE informó que como parte de su campaña de vacunación aplicará más de dos millones de vacunas para tres enfermedades distintas:

Influenza

COVID-19

Neumococo