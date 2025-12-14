Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

La nueva especie de gecko endémica de México fue descubierta dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Investigadores mexicanos lograron identificar una nueva especie de gecko endémica de Puebla, la cual fue avistada por primera vez hace cinco años y que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Phyllodactylus ngiwa).

Este ejemplar de lagartija nocturna fue visto por primera vez en imágenes captadas en el año 2020 por las Brigadas de Vigilancia y Monitoreo Biológico Comunitario de la región Chocho-Mixteca y del Valle de Tehuacán, y el equipo técnico de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El director del Área Natural Protegida dentro de la que se encontró al gecko, Fernando Reyes Flores, contó que las fotografías del ejemplar fueron compartidas en la plataforma iNaturalistMX y por sus características en un principio se creyó que se trataba de una Salamanquesa del alto Balsas (Phyllodactylus bordai).

Cinco años después del primer avistamiento, investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicaron los resultados de una investigación que permitió determinar que se trata de una especie nueva de gecko, endémica del estado de Puebla.

Mediante un proyecto respaldado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), los expertos llevaron a cabo varios estudios genómicos con ejemplares recolectados en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán; estas actividades se realizaron en coordinación con la Conanp.

En noviembre del 2025, los investigadores Tonatiuh Ramírez Reyes, Daniel R. Durán Arceo, Ricardo Palacios Aguilar y Oscar Flores Villela publicaron el artículo científico: “Revisión taxonómica del polifilético Phyllodactylus bordai (Squamata: Phyllodactylidae), con la descripción de una nueva especie”, en la revista Zootaxa.

De acuerdo con información publicada en el sitio web de iNaturalistMX, la Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán ha sido avistada al menos en 40 ocasiones, mientras que la última vez que un ejemplar fue visto fue en febrero del 2025.