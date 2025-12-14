Honduras denuncia injerencia de Trump en elecciones ante instancias internacionales

Honduras envió notas oficiales para denunciar la injerencia de Trump en las elecciones presidenciales, al apoyar al candidato de la ultraderecha.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Honduras denunció la injerencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las elecciones celebradas en noviembre pasado ante distintas instancias internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, el país centroamericano reclamó por la coacción ejercida contra la ciudadanía por parte de grupos criminales, así como el fracaso del sistema encargado de divulgar los resultados electorales.

Durante las pasadas elecciones presidenciales celebradas en Honduras, Trump llamó a las y los hondureños a votar a favor del candidato de la ultraderecha, Nasry Asfura, además de que amenazó con retirar el apoyo económico al país en caso de que no resultara electo.

Por instrucciones de la Presidenta de la República @XiomaraCastroZ desde @CancilleriaHN hemos enviado Notas Oficiales denunciando la injerencia en nuestras elecciones por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También la coacción que sufrió la población a… pic.twitter.com/zhZTyGF5um — Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) December 12, 2025

El vicecanciller de Política Exterior hondureño, Gerardo Torres Zelaya, informó en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro la Cancillería envió notas oficiales para denunciar la injerencia de Trump en las elecciones a los despachos de los titulares de distintas organizaciones internacionales, incluyendo:

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU.

Albert Ramdin, Secretario General de la OEA.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Presidencia Pro Tempore de CELAC.

Javier Martínez-Acha Vásquez, Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Presidencia Pro Tempore de AEC.

Embajador Jürg Lauber, Representante Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas en Ginebra. Presidente del Consejo de Derechos Humanos.

Cabe mencionar que el consejo Electoral de Honduras recién reinició el viernes el conteo de votos de las elecciones presidenciales, esto luego de que estuvo suspendido durante varios días debido a problemas técnicos.