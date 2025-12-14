Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue señalado como uno de los exfuncionarios que formó parte de la red que desvió cerca de tres mil millones de pesos a través de factureras de Álvarez Puga.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los exfuncionarios vinculados con el caso de desvíos millonarios de recursos públicos para centros penitenciarios, orquestado por el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y que ocurrió durante la gestión de Genaro García Luna como Secretario de Seguridad.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el exservidor público fue detenido el jueves 11 de diciembre del 2025, pero no se precisa el lugar en el que ocurrió su arresto ni el sitio al que fue trasladado.

Tras la detención del señalado, un Juez de Control le impuso la medida de prisión preventiva, mientras que estableció que la próxima audiencia en su contra se llevará a cabo el martes 16 de diciembre.

El exfuncionario es señalado por presuntamente formar parte de la red de desvíos millonarios a través de empresas "factureras" ligadas a Álvarez Puga, cuando se desempeñó como director general de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Cabe recordar que en mayo del 2023 un Juez de Control con sede en el penal de Almoloya, en el Estado de México, giró órdenes de aprehensión contra 61 servidores públicos por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; entre los señalados está Pérez Rodríguez y García Luna.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exservior público de formar parte de una red que desvió cerca de tres mil millones de pesos de recursos públicos destinados para centros penitenciarios, a través de empresas fantasma creadas por el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Álvarez Puga, pareja de la conductora Inés Gómez Mont, se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos (EU), debido a irregularidades en su estatus migratorio. El abogado es buscado por las autoridades mexicanas debido a que supuestamente operó una red de empresas fantasma y factureras para desviar dinero.