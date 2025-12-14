Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

Redacción/SinEmbargo

13/12/2025 - 10:47 pm

Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU no ha informado si investiga a Álvarez Puga; Sheinbaum insiste en su extradición

"La idea es que se envíe a México": CSP sobre Álvarez Puga; espera información de FGR

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue señalado como uno de los exfuncionarios que formó parte de la red que desvió cerca de tres mil millones de pesos a través de factureras de Álvarez Puga.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los exfuncionarios vinculados con el caso de desvíos millonarios de recursos públicos para centros penitenciarios, orquestado por el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y que ocurrió durante la gestión de Genaro García Luna como Secretario de Seguridad.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el exservidor público fue detenido el jueves 11 de diciembre del 2025, pero no se precisa el lugar en el que ocurrió su arresto ni el sitio al que fue trasladado.

Tras la detención del señalado, un Juez de Control le impuso la medida de prisión preventiva, mientras que estableció que la próxima audiencia en su contra se llevará a cabo el martes 16 de diciembre.

Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue detenido el 11 de diciembre. Foto: Especial

El exfuncionario es señalado por presuntamente formar parte de la red de desvíos millonarios a través de empresas "factureras" ligadas a Álvarez Puga, cuando se desempeñó como director general de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Cabe recordar que en mayo del 2023 un Juez de Control con sede en el penal de Almoloya, en el Estado de México, giró órdenes de aprehensión contra 61 servidores públicos por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; entre los señalados está Pérez Rodríguez y García Luna.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exservior público de formar parte de una red que desvió cerca de tres mil millones de pesos de recursos públicos destinados para centros penitenciarios, a través de empresas fantasma creadas por el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Álvarez Puga, pareja de la conductora Inés Gómez Mont, se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos (EU), debido a irregularidades en su estatus migratorio. El abogado es buscado por las autoridades mexicanas debido a que supuestamente operó una red de empresas fantasma y factureras para desviar dinero.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La wokismo morenista

"O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

+ Sección

Galileo

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
2

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

Mina Aranzazú
3

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
4

Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
5

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Chile decide su futuro: Boric decepcionó y la ultraderecha podría volver a La Moneda
6

Chile decide su futuro: Boric decepcionó y la ultraderecha podría volver a La Moneda

La FGR niega que trabaje por consigna.
7

El caso contra Casar se judicializó en septiembre, aclara FGR. No es consigna, dice

Peter Greene, actor de La Máscara, es hallado muerto en su departamento.
8

Peter Greene, actor de La Máscara y Pulp Fiction, es hallado muerto en su apartamento

Enrique Estrada, director del DIF, es hallado muerto en su casa.
9

Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco, es hallado muerto en su casa

"El limones" es vinculado a proceso.
10

Juez da prisión preventiva a “El Limones” y 5 detenidos; se quedarán en El Altiplano

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
11

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Los migrantes que deciden volver a México enfrentan desafíos a su regreso que muchas veces rebasan sus capacidades para volver a adaptarse a la vida en el país.
12

La vuelta a casa no es dulce: migrantes mexicanos la sufren entre agravios y abandono

El ISSSTE aplicará más de dos millones de vacunas en la Campaña de Vacunación en Temporada Invernal, por lo que hizo un llamado a la población para vacunarse.
13

El ISSSTE invita a su campaña de vacunación invernal; conoce aquí todos los detalles

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
14

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.
15

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
1

Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

Sheinbaum inaugura Centro Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua
2

CSP inaugura Centro LIBRE en Chihuahua; "es tiempo de mujeres sin violencia", afirma

Chile decide su futuro: Boric decepcionó y la ultraderecha podría volver a La Moneda
3

Chile decide su futuro: Boric decepcionó y la ultraderecha podría volver a La Moneda

Honduras denunció la injerencia del Presidente de EU, Donald Trump, durante las pasadas elecciones presidenciales ante distintas instancias internacionales.
4

Honduras denuncia injerencia de Trump en elecciones ante instancias internacionales

El ISSSTE aplicará más de dos millones de vacunas en la Campaña de Vacunación en Temporada Invernal, por lo que hizo un llamado a la población para vacunarse.
5

El ISSSTE invita a su campaña de vacunación invernal; conoce aquí todos los detalles

El Departamento de Policía de Providence informó sobre la muerte de dos personas y varias más heridas durante un tiroteo en la Universidad Brown.
6

Un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island deja 2 muertos y varios heridos

¿Qué tan de izquierda es la 4T? La pregunta no es para los núcleos de oposición porque la respuesta se distorsiona.
7

CLOSE UP ¬ Maestro forzado a las armas, Lucio Cabañas ha cobrado nueva dimensión

Isaac del Toro hará historia al competir en la edición 2026 del Tour de Francia, considerada una de las competencias de ciclismo más importante del mundo.
8

"Es un sueño": ciclista mexicano Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia 2026

La SSC-CdMx emitió recomendaciones para que la ciudadanía tome las medidas precautorias pertinentes y reduzca los riesgos de verse afectados en su patrimonio.
9

¡Protege tus compras y pertenencias esta temporada navideña! La SSC-CdMx te dice cómo

La SSP del Estado de Chihuahua rescató el día de ayer a cinco migrantes que se encontraban retenidos contra su voluntad en un domicilio de Ciudad Juárez.
10

La SSPE de Chihuahua rescata a 5 migrantes secuestrados en Juárez; caen 3 captores

El Consejo Consultivo del Agua pidió al Gobierno de México implementar acciones para evitar estragos por sequía y respaldó el acuerdo sobre el Tratado de Aguas.
11

Consejo Consultivo del Agua pide invertir en infraestructura tras acuerdo con EU

El Presidente Donald Trump prometió responder al ataque del Estado Islámico (EI) que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil en Siria.
12

Trump promete represalias por ataque de ISIS en Siria que mató a 3 estadounidenses