CSP inaugura Centro LIBRE en Chihuahua; "es tiempo de mujeres sin violencia", afirma

Bajo la consigna de que en México "es tiempo de mujeres sin violencia", la Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un Centro LIBRE en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) inauguró hoy un Centro LIBRE en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde reafirmó su postura de que México vive un tiempo de mujeres, pero no sólo eso, sino un "tiempo de mujeres sin violencia y en libertad".

En un evento celebrado la noche de este 13 de diciembre, la mandataria federal recordó que estos espacios están destinados para ayudar a las mujeres del estado mediante la otorgación de asesorías gratuitas, atención psicológica y la realización de talleres de diversa índole.

“Por eso les llamamos Centros LIBRE, porque es tiempo de mujeres sin violencia y también de libertad. Es tiempo de libertad y es tiempo también de amor, por eso estos Centros LIBRE, la Cartilla, las Tejedoras y además estamos haciendo muchas otras cosas”, comentó.

Inauguración del Centro Libre para las Mujeres. Juárez, Chihuahua https://t.co/vJg8ag7aks — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 14, 2025

Sheinbaum Pardo también resaltó que, a través de estos espacios, se han distribuido más de 25 Cartillas de Derechos de las Mujeres, además de conformarse la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria.

Desde el municipio chihuahuense, la titular del Ejecutivo federal destacó otros programas impulsados por su Gobierno para apoyar a las mujeres mexicanas, como la Pensión Mujeres Bienestar gracias a la cual más de tres millones de mujeres de 60 a 64 años ya reciben un apoyo económico.

Finalmente, anunció que 2026 será declarado como el año de Margarita Maza, quien es reconocida por ser la esposa de Benito Juárez; sin embargo, también fue una pieza clave en la historia de México.

Por otro lado, Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, celebró la apertura del Centro LIBRE e indicó que es el segundo en Ciudad Juárez, mientras que suman 17 en el estado de Chihuahua, mismos que tienen como objetivo primordial atender la violencia familiar que existe en la región.