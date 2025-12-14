EN VIVO

Chile cierra las urnas y arranca el conteo de votos; reporta una jornada "tranquila"

Redacción/SinEmbargo

14/12/2025 - 3:00 pm

Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El resultado definirá quién conducirá el destino del país en el periodo 2026-2030.

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan en la contienda por la Presidencia de Chile. Pese a que la izquierda salió victoriosa en la primera vuelta, el escenario luce distinto este día, ya que la ultraderecha se perfila como la favorita.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Chile celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El resultado definirá quién conducirá el destino del país en el periodo 2026-2030.

Alrededor de 15 millones 779 mil 102 personas están convocadas a votar para elegir entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast a la o al próximo sucesor del actual mandatario: Gabriel Boric.

Jara, candidata oficialista y exministra del Trabajo y Previsión Social, ganó la primera vuelta que se realizó el pasado mes de noviembre, con 26.85 por ciento de los votos.

Residentes votan en un centro de votación en Santiago, Chile, el 14 de diciembre de 2025. Foto: Zhang Duo, Xinhua

Mientras que Kast, exdiputado y líder del Partido Republicano, se quedó en segundo lugar aquella ocasión con 23.92 por ciento de los sufragios.

Aunque los números favorecieron a la izquierdista en ese momento, hoy las encuestas colocan al ultraderechista como favorito en el cierre de la contienda presidencial.

Las autoridades electorales instalaron más de tres mil mesas de votación en Chile, las cuales estarán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas. Una vez que cierren, dará inicio el conteo de votos.

