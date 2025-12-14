VIDEOS FUERTES ¬ Ataque terrorista en Australia: matan a 15 durante una fiesta judía

Europa Press

14/12/2025 - 9:02 am

Al menos 15 personas murieron y 42 resultaron heridas por un ataque terrorista perpetrado en la playa australiana de Bondi, en Sídney, Australia.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

El tiroteo ocurrido en la playa de Bondi durante una celebración judía es investigado por las autoridades de Australia como terrorismo.

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS).- Al menos 15 personas murieron y 42 resultaron heridas por un ataque a balazos perpetrado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, Australia, por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial y el otro detenido en estado crítico, en lo que la Policía australiana describió como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de Hanukkah.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en su cuenta de X un primer balance de 11 víctimas mortales de un suceso que comenzó alrededor de las 18:45 horas, tiempo local, cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

"Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo sucedido como un ataque terrorista", concluyó el Comisario Jefe del estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa acompañado del Primer Ministro del estado, Chris Mimms, quien coincidió en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hubo dos agentes de Policía.

El Primer Ministro del país, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamentó las "escenas impactantes y angustiosas" que estaban llegando desde Bondi, confirmó que hubo heridos tras el suceso y convocó una reunión urgente de su Gabinete de Seguridad.

"La Policía y los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la Policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", manifestó.

Más tarde, el Primer Ministro del país consideró "un momento oscuro para Australia". "El mal que ha sido desatado en Bondi escapa a nuestra comprensión, y el trauma y la pérdida que están padeciendo las familias esta noche van más allá de la peor pesadilla", apuntó.

Albanese compareció en rueda de prensa junto al Comisario federal en funciones de la Policía, Nigel Ryan, quien reiteró el comienzo de una investigación antiterrorista "con todas las competencias a su disposición".

Si bien medios australianos, citando fuentes de seguridad, empezaron a divulgar la posible identidad de uno de los atacantes, el director general de la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), Mike Burgess, pidió calma y esperar a los resultados de la identificación oficial.

Sí confirmó que el organismo conocía a uno de los terroristas, "pero no se trataba de una amenaza inmediata", precisó.

Israel condena un "vil ataque terrorista" contra una celebración judía

La playa, destacaron los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Hanukkah, que comenzó este domingo. Unas dos mil personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el Presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Hanukkah en la playa de Bondi" y exigió al gobierno australiano que actuara con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos y por quienes perdieron la vida", expresó en un comunicado oficial.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana", finalizó.

Poco antes del encuentro con su Consejo de Ministros, el Jefe del Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, denunció "un horrible ataque y un asesinato a sangre fría"; y, sin mencionar explícitamente al gobierno australiano, declaró su intención de "seguir denunciando a quienes alientan en lugar de denunciar".

Netanyahu, además, recordó que había enviado recientemente una carta al Primer Ministro Albanese en la que le avisaba que el reconocimiento de Palestina era una forma de "echar leña al fuego antisemita".

Por su parte, el ultranacionalista Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó lo ocurrido con la decisión del gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. "Las manos del gobierno de Australia", llegó a denunciar el extremista, "están manchadas con la sangre de los asesinados".

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, también condenó "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sídney para celebrar la Hanukkah".

"Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Hanukkah, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", añadió Guterres.

Estados Unidos (EU), a través del Secretario de Estado, Marco Rubio, pronunció su enérgica repulsa. "El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo australiano", difundió Rubio en su cuenta de X.

Una de las primeras condenas de los países árabes llegó de Qatar, que no menciona a la comunidad judía atacada y se limita, a través de un comunicado de Exteriores, a "reiterar su firme postura contra la violencia y el terrorismo, independientemente de sus motivos o causas".

La UE y líderes europeos condenan el ataque a la comunidad judía

Una "conmocionada" presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas", antes de declarar el apoyo de Europa a "Australia y a las comunidades judías de todo el mundo" contra "la violencia, el antisemitismo y el odio".

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, denunció que el "atroz acto de violencia contra la comunidad judía debe ser condenado rotundamente", y envió condolencias a "los afectados, sus familias y los socorristas que actuaron con valentía".

Igualmente reaccionó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien vinculó lo ocurrido con la celebración. "Me quedé horrorizada al ver las imágenes que aparecieron del terrible ataque contra tanta gente en Bondi Beach mientras comenzaban las celebraciones de la Hanukkah", indicó en su cuenta de X.

"Todos mis pensamientos están con las víctimas y con la comunidad judía en general en Australia y más allá", añadió.

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, lamentó las "noticias profundamente angustiosas que llegaban desde Australia", y envió, en nombre del país, sus "pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi".

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, describió lo ocurrido como un "ataque terrorista y antisemita", expresión de un "odio que nos hiere a todos"; y la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, mostró su repulsa ante estas "dramáticas noticias" antes de trasladar su condena "ante toda forma de violencia y antisemitismo".

"El atentado antisemita perpetrado en la playa de Bondi durante Janucá me deja estupefacto", escribió el Canciller alemán Friedrich Merz en la plataforma X. "Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo", subrayó el presidente de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU).

El Consejo de Imanes de Australia denuncia el ataque en nombre de la comunidad musulmana

El Consejo de Imanes de Australia se sumó de inmediato a las condenas en nombre de la comunidad musulmana del país. "Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la Ley", afirmó el comunicado.

"Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que presenciaron o se vieron afectados por este ataque profundamente traumático", añadió.

