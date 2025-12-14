¡Adiós a una gran leyenda! John Cena cierra su carrera en la WWE con una dura derrota

El hombre que convirtió el “nunca rendirse” en su bandera se rindió en su despedida de la WWE.

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Toda su carrera promovió el no rendirse, cargó a la industria del wrestling en sus espaldas y, aunque estuvo a punto de hacerlo en varias ocasiones, John Cena siempre salía adelante con esa gran motivación que lo caracterizó; sin embargo, en su noche más importante pasó lo que nadie se imaginó: se rindió.

Gunther fue el último rival de su carrera y, aunque tuvo una lesión menor, no le impidió presentarse en WWE Saturday Night Main Event para cumplir con el compromiso de luchar ante uno de los más grandes de todos los tiempos.

La lucha fue un poco lenta, pero efectiva. Gunther aplicó sus mejores movimientos ante un Cena que siempre salía adelante, con una defensa que trasladó la lucha a ringside, donde impactó la mesa de comentarios con su rival, a quien regresó al ring, y la cuenta sólo llegó a dos.

La clave para el "General del Ring" fue la lucha a ras de lona, pues atrapó en un par de ocasiones a John con su candado al cuello reforzado y, aunque pudo escapar del castigo en una ocasión, la estrategia ya no le funcionó dos veces, porque Gunther contraatacó y lo atrapó con mayor fuerza, obligando a Cena a rendirse.

The guy who always said “don’t give up” finally gave up in his final match John Cena smiling before tapping out was beautiful—but sad too 💔 pic.twitter.com/qLj2jNNMaN — A L L D A Y 🚀 (@AllDAYZ77) December 14, 2025

Todo el roster de la WWE salió para reconocer su carrera, mientras que los campeones, CM Punk y Cody Rhodes, le prestaron sus campeonatos para que los levantara en el centro del ring, como lo hizo en antaño. Terminó la carrera de John Cena, pero nació la leyenda que podría integrar el Salón de la Fama próximamente.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.