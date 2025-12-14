Israel mató al "número dos" de las milicias de Hamás en Gaza, asegura Netanyahu

Europa Press

14/12/2025 - 1:27 pm

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el ejército mató en un ataque al segundo responsable más importante de las milicias de Hamás en Gaza.

Netanyahu dio a conocer la muerte de Raad Saad, jefe de operaciones de las milicias, en un ataque a su vehículo en el oeste del enclave.

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció el día de ayer que el ejército mató en un ataque aéreo al considerado como segundo responsable más importante de las milicias del movimiento palestino Hamás en Gaza: el jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, Raad Saad.

Saad fue alcanzado por el impacto de un proyectil cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza, junto a otras cuatro personas, también muertas. Hamás se limitó a confirmar el ataque contra el vehículo, "un coche civil señalado por parte de la aviación sionista", que representa "otra violación criminal del acuerdo de alto al fuego".

En su comunicado, la oficina de Netanyahu aseguró que "Saad fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, y actualmente está involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista, planificando y ejecutando ataques contra Israel, y reconstruyendo una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas de alto al fuego y los compromisos de Hamás de respetar el plan del Presidente Trump".

Netanyahu denunció que "en lugar de fomentar la desmilitarización, estaba implicado en el rearme para perpetrar atentados terroristas".

El comandante fallecido era considerado como la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en el enclave palestino, Izz al Din Haddad.

Netanyahu manifestó además que el ataque contra Saad fue ejecutado en represalia a la explosión de un artefacto que dejó heridos a dos militares israelíes en la Línea Amarilla de Gaza, que delimita las posiciones actuales del ejército israelí en el enclave.

"Quienquiera que levante la mano contra Israel y haga daño a militares de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] verá su mano cortada, en Gaza o en cualquier otro lugar", advirtió el dirigente israelí.

El diario israelí Yedioth Aharonoth informó citando fuentes de que el ataque se produjo a las 14:49 horas, mientras que se informó a Estados Unidos (EU) del mismo a las 15:09 horas, lo que supondría un incumplimiento de los protocolos acordados entre Estados Unidos e Israel sobre la información previa a este tipo de acciones.

De hecho, fuentes del aparato de seguridad israelí explicaron al diario que este ataque no tiene relación con el incidente de la Línea Amarilla en Jan Yunis, un argumento que buscaría justificar la acción y evitar perjudicar la entrega del último cadáver israelí que deben entregar las milicias gazatíes en virtud del acuerdo de alto al fuego, el de Ran Gvili.

Dos muertos más en Gaza y uno en Cisjordania

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron de otros dos fallecidos en sendas acciones militares en la Franja de Gaza y de otro muerto más en Cisjordania, con lo que se elevarían a ocho los palestinos fallecidos durante la jornada.

Uno de los fallecidos es Mohamed Sabri al Adham, de 19 años, quien murió tiroteado en Yabalia al Nazla, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias palestina WAFA.

Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron un muerto en una acción de efectivos de la Séptima Brigada. "Dos terroristas cruzaron la Línea Amarilla y se acercaron a las fuerzas de una manera que representaba una amenaza inmediata. Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron a un terrorista para eliminar la amenaza", informó el ejército israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También falleció un "terrorista" que habría cruzado la Línea Amarilla en el norte de la Franja de Gaza. "Se acercó a las fuerzas de una manera que representaba una amenaza inmediata", por lo que la aviación israelí "eliminó al terrorista para eliminar la amenaza".

Mientras, en Cisjordania, Mohammad Iyad Abahreh, de 16 años, falleció por los disparos de fuerzas israelíes en Silat al Hariziya, al oeste de Yenín, durante una incursión israelí, según fuentes de las fuerzas de seguridad palestinas citadas por la agencia de noticias WAFA. Los militares israelíes se llevaron el cuerpo.

El ejército israelí confirmó que sus fuerzas "eliminaron al terrorista" después de que lanzara un explosivo contra los militares durante una "acción ofensiva" de una patrulla paracaidista de la Brigada Menashe. "No hay bajas entre nuestras fuerzas", destacó.

En las últimas horas se registraron bombardeos en el barrio de Al Tuffá, en el este de la ciudad de Gaza (norte), así como en el norte de Rafá. También hay voladuras de edificios al este de Jan Yunís, también en el sur del enclave palestino.

Desde la entrada en vigor del alto al fuego en la Franja de Gaza, el pasado 11 de octubre, han muerto un total de 386 personas y han resultado heridas mil 18 en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además han sido recuperados 628 cadáveres de personas fallecidas con anterioridad.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre el enclave palestino, el 7 de octubre de 2023, son 70 mil 654 los muertos y 171 mil 095 los heridos.

