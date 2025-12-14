El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

Con votos del PVEM, PT, PRI y MC, y la oposición de seis diputados de Morena, el Congreso potosino aprobó la reforma que impone candidaturas femeninas para la gubernatura de 2027.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Con una reforma exprés y sin debate en el pleno, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la llamada “Ley Gobernadora”, una reforma electoral que obliga a los partidos a postular sólo a mujeres para 2027, en medio de señalamientos de que el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino para que su esposa sea su sucesora.

Sin discusión en el pleno y mediante un trámite acelerado, el Congreso del Estado aprobó este domingo la reforma conocida como “Ley Gobernadora”, que obliga a los partidos políticos a postular únicamente a mujeres para la elección de la gubernatura en 2027.

La votación se realizó durante la sesión ordinaria número 59, celebrada hoy, con 27 diputadas y diputados presentes. El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor y ocho en contra, sin abstenciones, de acuerdo con el registro electrónico del Congreso.

Llamó la atención que los votos en contra provinieron de seis legisladores de Morena y dos del PAN, mientras que dos diputadas panistas, Aranza Puente y Mireya Vancini, votaron a favor de la reforma.

La modificación, impulsada originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), cambia tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Electoral de San Luis Potosí, bajo el argumento de garantizar la igualdad sustantiva y eliminar barreras históricas para la participación política de las mujeres.

Además de establecer la paridad obligatoria en la candidatura a la gubernatura, el dictamen aprobado incluye otros ajustes al marco electoral, como el adelanto del inicio del proceso electoral, cambios en fiscalización y prerrogativas, procedimientos de quejas, remuneraciones, así como la obligación de realizar debates en municipios con mayor lista nominal.

El aval legislativo se dio sin debate en el Pleno, con los votos a favor del Partido Verde, PT, PRI y Movimiento Ciudadano, a pesar de que en días previos algunas fracciones habían anticipado reservas y cuestionamientos jurídicos, incluidos posibles escenarios de impugnación mediante acciones de inconstitucionalidad.

Con esta votación, el Congreso dejó firme la ruta legal para que San Luis Potosí tenga por primera vez una mujer gobernadora, en un proceso marcado por la rapidez legislativa, la fractura interna de los principales partidos y un trasfondo político que ha encendido las alertas por el posible uso de la paridad como mecanismo de sucesión familiar, en abierta contradicción con el discurso público de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra el nepotismo.