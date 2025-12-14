Zelenski llega a Alemania para discutir el plan de paz de Trump en varios encuentros

Europa Press

14/12/2025 - 5:19 pm

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó a la capital de Alemania, Berlín, para protagonizar varios días de encuentros sobre el plan de paz de Trump.

El Presidente de Ucrania pidió que no se repita la experiencia del fallido Memorándum de Budapest hace ya 30 años.

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este domingo a la capital de Alemania, Berlín, para protagonizar varios días de encuentros sobre el plan de paz abanderado por el Presidente Donald Trump para intentar poner fin a la guerra con Rusia que empezarán, en cuestión de horas, con una reunión con la delegación estadounidense.

"Vamos a centrarnos sobre la mejor forma de garantizar la seguridad de Ucrania porque no queremos que se repita la experiencia del Memorandum de Budapest", el acuerdo firmado en 1994 que concedía garantías de seguridad a la Ucrania post-soviética a cambio de la entrega del arsenal nuclear que instaló Moscú en su día.

El Presidente de Ucrania siempre ha lamentado que las potencias nucleares que ampararon el acuerdo (Estados Unidos [EU], Reino Unido, Francia y China) no estuvieron a la altura de las promesas realizadas en el texto cuando Rusia invadió el país en febrero de 2022.

Zelenski explicó que, antes de la reunión con la delegación de EU, sus negociadores principales, el director del Consejo de Seguridad Rustem Umerov y el Jefe del Estado Mayor, el General Andrii Hnatov, le pondrán al día de los últimos acontecimientos antes de verse las caras con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff y el asesor presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner.

Zelenski publicó en X imágenes de la reunión preparatoria con sus negociadores. "Hay muchos detalles importantes, y estamos trabajando a fondo en cada punto de cada borrador", indicó. "Lo fundamental es que todas las medidas que acordamos con nuestros socios funcionen en la práctica para garantizar la seguridad. Sólo garantías fiables pueden garantizar la paz. Confiamos en que nuestros socios también seguirán trabajando de forma constructiva", indicó.

Encuentros con Europa

El Canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibió brevemente al Presidente Zelenski como prolegómeno de otro encuentro este próximo lunes, en el que ambos abordarán el proceso de conversaciones y, según el mandatario ucraniano, "el cimiento de la paz: un acuerdo político para poner fin a la guerra" y garantizar "que Rusia no volverá a invadir Ucrania".

Zelenski también mantuvo el sábado una conversación telefónica con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien aprovechó la llamada para recordar a su homólogo que su país "está y seguirá estando al lado de Ucrania para construir una paz sólida y duradera, que pueda garantizar la seguridad y la soberanía de Ucrania y de Europa a largo plazo".

"Agradezco a todos los negociadores ucranianos, europeos y estadounidenses movilizados para lograr este objetivo", añadió Macron.

Por contra, el asesor presidencial ruso de Exteriores, Yuri Ushakov, declaró su total escepticismo ante estos días de conversaciones en la capital alemana porque insistió en que Rusia no renunciará a los territorios conquistados en Ucrania, postura de la que EU está perfectamente al tanto.

Ushakov recordó que Witkoff ya fue "puesto al tanto de la cuestión territorial" durante su visita a Moscú a principios de mes y añadió que "EU no sólo conoce la posición de Rusia a este respecto, sino que la comprende".

En cualquier caso, de los encuentros de Berlín, añadió Ushakov en comentarios recogidos por la agencia rusa TASS, "no va a salir apenas nada bueno".

