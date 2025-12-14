VIDEOS ¬ Musulmán arriesga la vida y desarma a tirador durante el ataque en Australia

Ahmed al Ahmed, dueño de una frutería y padre de dos hijos, se lanzó contra un hombre armado y logró quitarle el rifle durante el ataque antisemita en Sídney.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La rápida intervención de un comerciante musulmán evitó una tragedia aún mayor durante el ataque terrorista ocurrido este domingo en Bondi Beach, en Sídney, Australia, donde dos hombres armados abrieron fuego contra asistentes a una celebración judía.
El hombre fue identificado por medios locales como Ahmed al Ahmed, de 43 años, dueño de una frutería y padre de dos hijos.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que se lanza por la espalda contra uno de los atacantes, forcejea con él y logra arrebatarle el rifle, obligándolo a huir.
Autoridades confirmaron que al menos 11 personas murieron y 29 más resultaron heridas, entre ellas dos agentes policiales. La Policía investiga la posible participación de un tercer sospechoso y señaló que la indagatoria apenas comienza.
El Primer Ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció públicamente la valentía del civil: “Hay muchísima gente viva esta noche gracias a su valentía. Es un auténtico héroe”.
Familiares del comerciante informaron que recibió impactos de bala en la pierna, el brazo y la mano, por lo que fue sometido a cirugía y permanece hospitalizado. “Esperamos que esté bien. Es un héroe al cien por ciento”, declaró su primo, identificado como Mustafa.
Ataque durante Hanukkah
Las autoridades indicaron que el ataque ocurrió mientras más de mil personas participaban en una celebración por el inicio de Hanukkah.
Minns señaló que el atentado fue “un acto cobarde y aterrador de violencia” diseñado específicamente para golpear a la comunidad judía de Sídney.
El Presidente de Israel, Isaac Herzog, también condenó el ataque como “cruel”, mientras que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu responsabilizó al clima de antisemitismo.
Desde Estados Unidos (EU), el Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que “el antisemitismo no tiene cabida en este mundo”.
En Europa, el rey Carlos III dijo estar “consternado”, y el Presidente español, Pedro Sánchez, llamó a erradicar el antisemitismo y el terrorismo.