La investigación de “El Limones” fue por extorsión, no por lazos políticos: Harfuch

Redacción/SinEmbargo

14/12/2025 - 3:39 pm

Harfuch afirma que no se investiga un vínculo entre "El Limones" y Pedro Haces

En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch indicó que no se investiga un posible vínculo entre "El Limones" y Pedro Haces, sino los nexos del detenido con el grupo criminal "Los Cabrera".

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que no hay ninguna averiguación en marcha sobre un posible vínculo entre Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones", presunto operador financiero del grupo criminal “Los Cabrera”, y Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

En una conferencia de prensa que tuvo lugar hoy por la tarde, el Secretario de Seguridad señaló que, por ahora, la única investigación que se lleva a cabo en torno a "El Limones" es por su presunto nexo con "Los Cabrera", célula ligada al Cártel de Sinaloa que opera en la llamada región de La Laguna, que abarca diversos municipios de los estados de Durango y Coahuila.

"La investigación inició por denuncias específicas sobre extorsión que no están vinculadas a ningún sindicato, es una extorsión directa desde cobrarle a empresarios, agricultores por pozos de agua, hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato, o con algún vínculo político", declaró Harfuch.

"Al momento no" hay relación entre el detenido y Pedro Haces, sostuvo el titular de la SSPC ante una pregunta expresa de los medios de comunicación, y añadió que las indagatorias sobre el caso son recientes y continúan su rumbo, por lo que se continuarán brindando actualizaciones conforme transcurra el tiempo.

Asimismo, mencionó que "El Limones" no es la única persona que ha sido detenida en este caso. "Hay otros detenidos de esta célula criminal y estamos trabajando para continuar con detenciones, otros cateos y continuar con la investigación", precisó.

La aprehensión de "El Limones" fue dada a conocer por el propio Harfuch el pasado miércoles 10 de diciembre, a través de una publicación en redes sociales donde el funcionario informó que el detenido era investigado por presuntas actividades de extorsión contra comerciantes y ganaderos, así como por supuestamente operar las finanzas de la organización criminal.

De acuerdo con las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) señaló que detectó movimientos financieros irregulares relacionados con extorsión y fraude, lo que permitió fortalecer el caso en contra del presunto implicado.

La dependencia precisó que, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se identificó la operación de una célula delictiva dedicada a amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos, por lo que se presentaron datos de prueba ante un Juez de Control, quien autorizó órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Como resultado, las autoridades desplegaron acciones coordinadas en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar "N", señalado como jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal. El sujeto fue asegurado en la ciudad de Durango.

García Harfuch explicó que la captura forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y confirmó la participación de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Haces niega vínculo con "El Limones", pero fotos y videos lo desmienten

Además de su vínculo con "Los Cabrera", al detenido también se le señala como el secretario de organización de la CATEM en la Laguna, sindicato liderado por el Diputado de Morena Pedro Haces.

Tras darse a conocer dicho nexo, Haces se apresuró a grabar un video para negar los vínculos de su organización sindical con "El Limones", pero internautas recordaron al morenista una fotografía en la que posa con el hoy detenido, a quien se vincula con "La Mayiza", y que fue publicada originalmente por la CATEM Durango el 20 de marzo de 2023, acompañada del siguiente mensaje:

“Muy agradecidos con el Senador Pedro Haces, secretario general nacional de CATEM, por depositar su confianza en mí, para ser el secretario general de CATEM en Durango y nuestro compañero Edgar Ortiz como secretario de organización en el estado”.

Luego de darse a conocer la fotografía, la página de Facebook de la organización en Durango, donde se documentaban fotografías y videos de las reuniones internas de la organización, fue dada de baja.

Uno de los videos compartidos en redes sociales muestra a Armando Cobián en la sede del sindicato junto a Édgar Rodríguez Limones, a quien presenta ante el público como secretario de organización de la CATEM. Otro video, muestra a "El Limones", luce vistiendo una camisa negra con el logotipo de la central obrera, junto a Cobián y Pedro Haces, quien invita a votar por la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum.

