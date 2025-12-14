FOTOS ¬ Fundación acusa maltrato animal en el albergue intervenido por autoridades

Redacción/SinEmbargo

14/12/2025 - 4:00 pm

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama denunció que perros y gatos fueron víctimas de maltrato en un refugio intervenido por autoridades de la CdMx.

Al menos 100 perros y gatos que estaban bajo resguardo del Refugio Franciscano se encuentran en pésimas condiciones de salud y requieren atención inmediata, alertó la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama denunció este domingo que cientos de perros y gatos fueron víctimas de maltrato dentro del Refugio Franciscano, el cual fue intervenido por autoridades ambientales de la Ciudad de México (CdMx) debido a un conflicto legal.

La institución alertó que tras cuatro días a cargo del resguardo del predio se han encontrado al menos 100 animales que están en pésimas condiciones de salud, por lo que requieren ser trasladados de inmediato a clínicas veterinarias para recibir la atención necesaria.

Debido a una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la CdMx no es posible sacar a los perros y gatos de dicho refugio, por lo que la fundación solicitó la colaboración de autoridades para poder atenderlos, explicó la presidenta Carmela Rivero.

“Hoy domingo sostuvimos una reunión trascendental para salvar la vida de alrededor de 100 animalitos que encontramos en condiciones de salud pésimas, que no han sido atendidos médicamente por años y que fueron dejados a su suerte", dijo.

Varios perros que estaban en el Refugio Franciscano padecen enfermedades graves. Foto: Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama
Varios perros que estaban en el Refugio Franciscano padecen enfermedades graves. Foto: Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama

Veterinarios de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama brindaron atención a los animales; en los casos más graves se encontraron ejemplares con displasia, osteoartritis degenerativa, sarna demodéctica, tumores venéreos y enfermedades respiratorios virales, entre otras.

"Estos perritos y gatitos requieren de ayuda especializada que aquí en el predio, por las condiciones, no podemos dárselas”, recalcó la presidenta de la organización.

La Fundación dio a conocer que todas las evidencias de maltrato animal recabadas en el Refugio Franciscano fueron documentadas y presentadas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CdMx, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además de evidenciar las malas condiciones de salud de los animales, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama denunció que un grupo de al menos 20 personas mantiene bloqueado el acceso al predio, impidiendo el acceso de alimento, médicos veterinarios, activistas y medios de comunicación.

Las evidencias de maltrato animal recabadas en el Refugio Franciscano fueron documentadas y presentadas ante autoridades de la CdMx. Foto: Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama
Las evidencias de maltrato animal recabadas en el Refugio Franciscano fueron documentadas y presentadas ante autoridades de la CdMx. Foto: Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama
Veterinarios de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama atienden a perros en el Refugio Franciscano. Foto: Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama
Veterinarios de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama atienden a perros en el Refugio Franciscano. Foto: Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama

