Ataque terrorista en fiesta judía suma 16 muertos (incluido un atacante) en Australia

Europa Press

14/12/2025 - 5:33 pm

Al menos 15 personas murieron y 40 resultaron heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEOS ¬ Musulmán arriesga la vida y desarma a tirador durante el ataque en Australia

Un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island deja 2 muertos y varios heridos

Australia, el primer país en restringir las redes sociales a menores de 16 años

El ataque es uno de los peores ataques perpetrados contra la comunidad judía en Australia. Diversas voces en el mundo, incluidos representantes y jefes de Estado musulmanes, condenaron el crimen que quitó la vida a 16 personas. 

MADRID, 14 (EUROPA PRESS).- Al menos 16 personas murieron y 40 resultaron heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico- en lo que la Policía australiana describió como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

"La Policía puede confirmar que han muerto 16 personas -incluido uno de los atacantes- y que 40 continúan hospitalizadas tras el tiroteo de ayer en Bondi", publicó la Policía de Nueva Gales del Sur en su cuenta en X. Entre los fallecidos hay una niña de diez años y entre los heridos hay al menos dos policías.

Más tarde, el Ministro Principal de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, matizó en rueda de prensa que son 42 las víctimas ingresadas en varios centros hospitalarios de Nueva Gales del Sur y que tienen edades comprendidas entre los 10 y los 87 años.

El suceso comenzó en torno a las 18:45 de la tarde (hora local) cuando los dos atacantes comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

El comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, indicó que el padre de 50 años y ahora fallecido tenía licencia de armas y que cuentan con "datos muy limitados" sobre el atacante más joven.

Tras el ataque fueron registrados varios domicilios en Bonnyrigg y Campsie y en los mismos se hallaron seis armas que podrían corresponder con las seis registradas legalmente a nombre del atacante fallecido. Además, Lanyon resaltó que no había "ningún indicio" sobre que ambos estuvieran preparando un atentado que calificó de "terrorista", aunque no quiso especular sobre la motivación de los asaltantes.

El Primer Ministro del país, Anthony Albanese, condenó en rueda de prensa "un momento oscuro para Australia". "El mal que ha sido desatado en Bondi escapa a nuestra comprensión, y el trauma y la pérdida que están padeciendo las familias esta noche van más allá de la peor pesadilla", indicó.

Albanese compareció en rueda de prensa junto al Comisario federal en funciones de la Policía, Nigel Ryan, quien reiteró el comienzo de una investigación antiterrorista "con todas las competencias a su disposición".

Si bien medios australianos, citando fuentes de seguridad, comenzaron a divulgar la posible identidad de uno de los atacantes, el director general de la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), Mike Burgess, pidió calma y esperar a los resultados de la identificación oficial. Confirmó que el organismo conocía a uno de los terroristas "pero no se trataba de una amenaza inmediata", añadió.

Israel condena un "vil ataque terrorista" contra una celebración judía

La playa, destacaron los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que comienza este domingo. Unas dos mil personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el Presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi" y exigió al gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad", concluyó.

Poco antes del encuentro con su Consejo de Ministros, el jefe del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, denunció "un horrible ataque y un asesinato a sangre fría" y, sin mencionar explícitamente al gobierno australiano, declaró su intención de "seguir denunciando a quienes alientan en lugar de denunciar".

Netanyahu, además, recordó que había enviado recientemente una carta al Primer Ministro Albanese en la que le avisaba de que el reconocimiento de Palestina era una forma de "echar leña al fuego antisemita".

El ultranacionalista Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó también lo ocurrido con la decisión del gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. "Las manos del gobierno de Australia", llegó a denunciar el extremista, "están manchadas con la sangre de los asesinados".

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sídney para celebrar la Janucá". "Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", añadió Guterres.

Estados Unidos, a través del Secretario de Estado, Marco Rubio, declaró su enérgica repulsa. "El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo australiano", publicó Rubio en su cuenta de X.

Denuncia de la comunidad musulmana y países árabes

El Consejo de Imanes de Australia se sumó inmediatamente a las condenas en nombre de la comunidad musulmana del país. "Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la ley", afirmó el comunicado.

"Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que presenciaron o se vieron afectados por este ataque profundamente traumático", añadió.

Una de las primeras condenas de los países árabes llegó de Qatar, que no menciona a la comunidad judía atacada y se limita, a través de un comunicado de Exteriores a "reiterar su firme postura contra la violencia y el terrorismo, independientemente de sus motivos o causas".

También el gobierno de la Autoridad Palestina condenó el ataque de Sídney y expresó su "plena solidaridad y apoyo del Estado de Palestina a la nación amiga de Australia, su gobierno y su pueblo, en esta dolorosa tragedia".

Expresó así su "rechazo categórico a todas las formas de violencia, terrorismo y extremismo, que son contrarias a los valores humanos y principios morales".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Silbo Gomero

"Lo llamativo del Silbo gomero es que se complejizó lo suficiente como para no limitarse a un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

+ Sección

Galileo

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
1

Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

Un civil frena ataque terrorista en Bondi Beach, Australia.
2

VIDEOS ¬ Musulmán arriesga la vida y desarma a tirador durante el ataque en Australia

Kast gana elección presidencial de Chile
3

La ultraderecha gobernará Chile: gana Kast. La izquierda “suave” de Boric se desinfla

La Senadora Andrea Chávez
4

DATOS ¬ Andrea Chávez tiene al menos 10 asesores. Sólo una iniciativa le han aprobado

Isaac del Toro hará historia al competir en la edición 2026 del Tour de Francia, considerada una de las competencias de ciclismo más importante del mundo.
5

"Es un sueño": ciclista mexicano Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia 2026

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
6

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
7

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Mina Aranzazú
8

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

Aprueban fast track Ley Gobernadora.
9

El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

ultraderecha
10

¿Ultraderecha o victimismo?

Harfuch afirma que no se investiga un vínculo entre "El Limones" y Pedro Haces
11

La investigación de “El Limones” fue por extorsión, no por lazos políticos: Harfuch

"El limones" es vinculado a proceso.
12

Juez da prisión preventiva a “El Limones” y 5 detenidos; se quedarán en El Altiplano

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama denunció que perros y gatos fueron víctimas de maltrato en un refugio intervenido por autoridades de la CdMx.
13

FOTOS ¬ Fundación acusa maltrato animal en el albergue intervenido por autoridades

La Jueza Jazmín Ambríz López vinculó este domingo a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de manejar recursos de procedencia ilícita.
14

César Duarte es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero; seguirá en prisión

La FGR niega que trabaje por consigna.
15

El caso contra Casar se judicializó en septiembre, aclara FGR. No es consigna, dice

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
1

Marcha de la Generación Z convoca apenas a 300 personas; concluye con saldo blanco

Al menos 15 personas murieron y 40 resultaron heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney.
2

Ataque terrorista en fiesta judía suma 16 muertos (incluido un atacante) en Australia

Kast gana elección presidencial de Chile
3

La ultraderecha gobernará Chile: gana Kast. La izquierda “suave” de Boric se desinfla

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama denunció que perros y gatos fueron víctimas de maltrato en un refugio intervenido por autoridades de la CdMx.
4

FOTOS ¬ Fundación acusa maltrato animal en el albergue intervenido por autoridades

Harfuch afirma que no se investiga un vínculo entre "El Limones" y Pedro Haces
5

La investigación de “El Limones” fue por extorsión, no por lazos políticos: Harfuch

La Jueza Jazmín Ambríz López vinculó este domingo a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de manejar recursos de procedencia ilícita.
6

César Duarte es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero; seguirá en prisión

Un civil frena ataque terrorista en Bondi Beach, Australia.
7

VIDEOS ¬ Musulmán arriesga la vida y desarma a tirador durante el ataque en Australia

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el ejército mató en un ataque al segundo responsable más importante de las milicias de Hamás en Gaza.
8

Israel mató al "número dos" de las milicias de Hamás en Gaza, asegura Netanyahu

Las autoridades federales iniciaron la distribución de tarjetas para depositar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Checa qué documentos piden para obtenerla.
9

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué documentos necesitas para recibir tu tarjeta?

Aprueban fast track Ley Gobernadora.
10

El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

No todos viven la Navidad con alegría
11

Navidad y salud mental: las fiestas pueden intensificar la sensación de soledad

La Senadora Andrea Chávez
12

DATOS ¬ Andrea Chávez tiene al menos 10 asesores. Sólo una iniciativa le han aprobado