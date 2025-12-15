Sheinbaum visita Hospital Regional del IMSS y supervisa primer CECI en Ciudad Juárez

Como parte de la gira que la Presidenta Sheinbaum hizo en Ciudad Juárez, realizó una visita a un Hospital Regional del IMSS y al primer CECI que se abrirá en el país en dicho municipio.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una visita sorpresa al Hospital Regional No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua, para supervisar el estado de la farmacia que proporciona medicamentos a los derechohabientes.

"Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud", señaló la titular del Poder Ejecutivo en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La mandataria compartió imágenes del recorrido en las que se le observa saludando a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y trabajadores administrativos del centro de salud.

Sheinbaum Pardo se encuentra finalizando una gira por la entidad en la que llevó a cabo actos oficiales con personal del Ejército; entregó tierras a comunidades indígenas e inauguró un centro de atención para mujeres en Ciudad Juárez.

Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud. pic.twitter.com/efP20azaPy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 14, 2025

La Presidenta destacó que la estrategia de salud en materia de abastecimiento de medicamentos está dando resultados, de manera que ningún derechohabiente carezca de fármacos para su atención médica.

El pasado 28 de octubre la Secretaría de Salud (SSa) reportó que ese mes se entregaron más de 78 millones de piezas y otras más de 60 millones de medicinas e insumos médicos ya están "en tránsito".

Sin embargo, hay alrededor de 5 por ciento de recetas no surtidas en el seguro social por la falta de supervisión en la capacidad de producción y distribución de las empresas antes de que el IMSS o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) les dé el contrato, así como la ausencia de sanciones más allá de la inhabilitación sólo por unos meses por sobrecostos o incumplimiento, de acuerdo con la organización Cero Desabasto.

A finales de septiembre la Presidenta reveló que una gran cantidad de empresas farmacéuticas qhan incumplido con la entrega de medicamentos e insumos médicos en hospitales y clínicas del país, afectando la disponibilidad de fármacos tanto comunes como oncológicos.

Presidenta supervisa CECI

Como parte de su recorrido en Ciudad Juárez, la Presidenta Sheinbaum también aprovechó la ocasión para supervisar los avances del Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que se construye en el municipio, mismo que estará listo para operar en enero de 2026.

La mandataria federal indicó que este Centro será el primero de los mil que se abrirán a lo largo de todo el territorio nacional "para que madres trabajadoras dejen a sus hijos en un espacio seguro, amoroso y educativo".

A través de redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió un video de su visita a este inmueble, donde tuvo la oportunidad de conversar con madres trabajadoras que le expresaron su agradecimiento por este tipo de acciones.

"Yo fui una mamá soltera que batallé toda mi vida para cuidar a mis hijas y sé lo difícil que es, y sé lo mucho que va a ayudar este programa a muchas madres. Les agradecemos que las autoridades hayan hecho esto tan bonito y nuestra Presidenta Claudia haya cumplido con nosotros los juarenses", mencionó una de las presentes en la visita.