Las autoridades decomisan más de 82 mil litros de huachicol en Tepeaca, Puebla

Defensa realizó el decomiso en un inmueble donde se realizaban actividades ilícitas con el apoyo de herramientas para habilitar tomas clandestinas para el robo de combustible.

Por Jesús Razo

Puebla, 14 de diciembre (PeriódicoCentral).- Autoridades federales y estatales aseguraron 82 mil 735 litros de hidrocarburo robado (huachicol), en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Además, las autoridades decomisaron 25 pipas con logos de distintas empresas y las utilizaban para el traslado del combustible.

De acuerdo con los datos difundidos, el pasado viernes 12 de diciembre se realizó el operativo, en la comunidad de San José Carpinteros.

Las autoridades informaron que integrantes de la Guardia Nacional (GN) y personal del Ejército Mexicano, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, obtuvieron información sobre un inmueble donde se realizaban actividades ilícitas.

🛡️ Puebla dejó atrás el huachicol y vemos los beneficios Gracias al trabajo del gobernador @armentapuebla_, el estado pasó de ser foco del robo de combustible a convertirse en referente nacional en recuperación de hidrocarburos.#PrimerInforme #InformeGobernador… pic.twitter.com/XBWrINYA8r — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 13, 2025

Las corporaciones intensificaron los patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona por parte de la Guardia Nacional y el Ejército.

También, establecieron un perímetro de seguridad en apoyo a la FGR para cumplimentar una Orden Técnica de investigación.

Lo anterior les permitió asegurar 25 vehículos cisterna, tres vehículos, 82 mil 735 litros de hidrocarburo, diversas herramientas para habilitar tomas clandestinas y dos inmuebles.

Las autoridades no reportaron a personas detenidas durante la intervención y señalaron que los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Agregaron que las investigaciones y acciones periciales pertinentes van a continuar.

Aseguran una docena de pipas que eran abastecidas con gas robado

En el municipio de Tepeaca, las autoridades aseguraron 12 pipas de Gas LP que se abastecían con combustible robado. De manera preliminar se dio a conocer que dos personas quedaron aseguradas.

Durante la noche del jueves 13 de febrero se registró una importante movilización de policías de distintos municipios, policías estatales, Ejército Mexicano, GN y Semar.

Las autoridades aseguraron al menos una docena de pipas de distintas razones sociales que se abastecían con gas obtenido de manera ilegal.

Los agentes trasladaron las unidades a la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial de la Policía Estatal, en el municipio de Puebla.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.