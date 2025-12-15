Las autoridades decomisan más de 82 mil litros de huachicol en Tepeaca, Puebla

Redacción/SinEmbargo

14/12/2025 - 7:51 pm

Defensa, corporaciones federales y estatales aseguraron 82 mil 735 litros de hidrocarburo robado, en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La SSPC realiza el mayor decomiso de combustible del sexenio: 15 millones de litros

Autoridades aseguran 1.6 millones de litros de huachicol en un predio de Guanajuato

Fuerzas armadas recuperan más de 23 mil litros de hidrocarburo ilegal en Guanajuato

Defensa realizó el decomiso en un inmueble donde se realizaban actividades ilícitas con el apoyo de herramientas para habilitar tomas clandestinas para el robo de combustible.

Por Jesús Razo

Puebla, 14 de diciembre (PeriódicoCentral).- Autoridades federales y estatales aseguraron 82 mil 735 litros de hidrocarburo robado (huachicol), en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Además, las autoridades decomisaron 25 pipas con logos de distintas empresas y las utilizaban para el traslado del combustible.

De acuerdo con los datos difundidos, el pasado viernes 12 de diciembre se realizó el operativo, en la comunidad de San José Carpinteros.

Las autoridades informaron que integrantes de la Guardia Nacional (GN) y personal del Ejército Mexicano, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, obtuvieron información sobre un inmueble donde se realizaban actividades ilícitas.

Las corporaciones intensificaron los patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona por parte de la Guardia Nacional y el Ejército.

También, establecieron un perímetro de seguridad en apoyo a la FGR para cumplimentar una Orden Técnica de investigación.

Lo anterior les permitió asegurar 25 vehículos cisterna, tres vehículos, 82 mil 735 litros de hidrocarburo, diversas herramientas para habilitar tomas clandestinas y dos inmuebles.

Las autoridades no reportaron a personas detenidas durante la intervención y señalaron que los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Agregaron que las investigaciones y acciones periciales pertinentes van a continuar.

Aseguran una docena de pipas que eran abastecidas con gas robado

En el municipio de Tepeaca, las autoridades aseguraron 12 pipas de Gas LP que se abastecían con combustible robado. De manera preliminar se dio a conocer que dos personas quedaron aseguradas.

Durante la noche del jueves 13 de febrero se registró una importante movilización de policías de distintos municipios, policías estatales, Ejército Mexicano, GN y Semar.

Las autoridades aseguraron al menos una docena de pipas de distintas razones sociales que se abastecían con gas obtenido de manera ilegal.

Los agentes trasladaron las unidades a la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial de la Policía Estatal, en el municipio de Puebla.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Silbo Gomero

"Lo llamativo del Silbo gomero es que se complejizó lo suficiente como para no limitarse a un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

+ Sección

Galileo

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
1

Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

El Congreso de San Luis Potosí (SLP) aprobó la “Ley Gobernadora”, que obliga a postular mujeres en 2027; acusan que favorece a la esposa de Ricardo Gallardo.
2

El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

Las visitas internacionales a Estados Unidos han caído por séptimo mes consecutivo, arrastradas por la percepción de las políticas de la administración de Donald Trump y factores de asequibilidad, lo que ha generado un repudio generalizado en el mundo del turismo.
3

El turismo global castiga a EU, excepto el mexicano. El racismo de Trump no lo frena

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.
4

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
5

Marcha de la Generación Z convoca apenas a 300 personas; concluye con saldo blanco

Kast gana elección presidencial de Chile
6

La ultraderecha gobernará Chile: gana Kast. La izquierda “suave” de Boric se desinfla

La Senadora Andrea Chávez
7

DATOS ¬ Andrea Chávez tiene al menos 10 asesores. Sólo una iniciativa le han aprobado

ultraderecha
8

¿Ultraderecha o victimismo?

La rápida intervención de un comerciante musulmán evitó una tragedia aún mayor durante el ataque terrorista ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, Australia.
9

VIDEOS ¬ Musulmán arriesga la vida y desarma a tirador durante el ataque en Australia

"El limones" es vinculado a proceso.
10

Juez da prisión preventiva a “El Limones” y 5 detenidos; se quedarán en El Altiplano

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.
11

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
12

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

Isaac del Toro hará historia al competir en la edición 2026 del Tour de Francia, considerada una de las competencias de ciclismo más importante del mundo.
13

"Es un sueño": ciclista mexicano Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia 2026

Enrique Estrada, director del DIF, es hallado muerto en su casa.
14

Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco, es hallado muerto en su casa

Defensa, corporaciones federales y estatales aseguraron 82 mil 735 litros de hidrocarburo robado, en el municipio de Tepeaca, Puebla.
15

Las autoridades decomisan más de 82 mil litros de huachicol en Tepeaca, Puebla

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSPC anunció la detención de Saúl "N", alias "El Jaguar", presunto líder de una célula delictiva vinculada con "Los Mayos" que opera en Culiacán, Sinaloa.
1

"El Jaguar", líder de una célula de "Los Mayos", cae junto a 3 operadores en Culiacán

Defensa, corporaciones federales y estatales aseguraron 82 mil 735 litros de hidrocarburo robado, en el municipio de Tepeaca, Puebla.
2

Las autoridades decomisan más de 82 mil litros de huachicol en Tepeaca, Puebla

Como parte de las acciones del Plan Michoacán, la SSPC implementó un operativo para trasladar a 25 reos desde prisiones estatales a penales federales.
3

Plan Michoacán: SSPC traslada a 25 reos peligrosos de Ceresos a prisiones federales

Las visitas internacionales a Estados Unidos han caído por séptimo mes consecutivo, arrastradas por la percepción de las políticas de la administración de Donald Trump y factores de asequibilidad, lo que ha generado un repudio generalizado en el mundo del turismo.
4

El turismo global castiga a EU, excepto el mexicano. El racismo de Trump no lo frena

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una visita sorpresa al Hospital Regional No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez.
5

Sheinbaum visita Hospital Regional del IMSS y supervisa primer CECI en Ciudad Juárez

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.
6

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
7

Marcha de la Generación Z convoca apenas a 300 personas; concluye con saldo blanco

Al menos 15 personas murieron y 40 resultaron heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney.
8

Ataque terrorista en fiesta judía suma 16 muertos (incluido un atacante) en Australia

Kast gana elección presidencial de Chile
9

La ultraderecha gobernará Chile: gana Kast. La izquierda “suave” de Boric se desinfla

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama denunció que perros y gatos fueron víctimas de maltrato en un refugio intervenido por autoridades de la CdMx.
10

FOTOS ¬ Fundación acusa maltrato animal en el albergue intervenido por autoridades

Harfuch afirma que no se investiga un vínculo entre "El Limones" y Pedro Haces
11

La investigación de “El Limones” fue por extorsión, no por lazos políticos: Harfuch

La Jueza federal Jazmín Ambriz López vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
12

César Duarte es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero; seguirá en prisión