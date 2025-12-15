"El Jaguar", líder de una célula de "Los Mayos", cae junto a 3 operadores en Culiacán

"El Jaguar" es señalado como líder de un grupo criminal vinculado a "Los Mayos", el cual operaba en Culiacán y está vinculado con distintos delitos como extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este domingo que fuerzas de seguridad lograron la detención de Saúl "N", alias "El Jaguar", identificado como presunto líder de una célula delictiva vinculada con "Los Mayos", la cual opera en Culiacán, Sinaloa.

En una conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, detalló que el supuesto jefe criminal fue detenido junto a tres de sus operadores durante un operativo implementado por autoridades federales en la capital sinaloense.

"Como parte del reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa, se identificó una célula delictiva generadora de violencia, dedicada al trasiego de droga, homicidio, extorsión y robo de vehículos con zona de operación principalmente en Culiacán", detalló el Secretario de Seguridad.

Según la información oficial, "El Jaguar" lideraba un grupo delictivo que operaba en la capital sinaloense, encargado de llevar a cabo labores de vigilancia, además de estar vinculado con la comisión de varios delitos como extorsiones, homicidios, robo de vehículos y distribución de drogas.

La SSPC detalló que en el momento del arresto de los cuatro presuntos delincuentes se les aseguraron siete armas largas, cartuchos útiles, artefactos explosivos improvisados y tres vehículos que tenían reporte de robo.

En la operación que llevó al arresto de "El Jaguar" y tres de sus operadores participaron elementos de la SSPC, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).