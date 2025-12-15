¡Que no te vean la cara! Profeco alerta por publicidad engañosa en telecomunicaciones

Las empresas de telefonía móvil suelen utilizar anuncios en los que prometen más de lo que pueden cumplir, advirtió la Profeco.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que varios proveedores de telefonía móvil suelen recurrir a publicidad engañosa para atraer más clientes, por lo que reveló cuáles son las estrategias que utilizan para que las consumidoras y consumidores puedan tomar una decisión informada antes de contratar.

La dependencia recalcó que las empresas de telecomunicaciones suelen utilizar anuncios publicitarios en los que prometen más de lo que realmente contratan las personas, los cuales incluyen información falsa, tendenciosa, parcial, exagerada, artificiosa o inexacta.

Para ayudar a que las empresas no incurran en prácticas indebidas al promocionarse, Profeco cuenta con un servicio gratuito llamado “copy advice” (diagnóstico publicitario), el cual ayuda a identificar y evitar la publicidad engañosa.

Además, las consumidoras y consumidores pueden reportar los anuncios publicitarios que incluyen información falsa o incorrecta enviando un correo electrónico a la dirección [email protected].

#boletíndeprensa Ni cobertura total ni internet ilimitado; la Profeco advierte sobre publicidad engañosa en telecomunicaciones: ❌ Los anuncios prometen más de lo que realmente contratan las personas consumidoras. ❌ Presentan información falsa, parcial o exagerada. ✅ Conocer… pic.twitter.com/xUGylEeBfX — Profeco (@Profeco) December 14, 2025

¿Cuáles son las prácticas engañosas?

La Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco reveló en un comunicado las prácticas más frecuentes usadas por empresas de telefonía móvil para atraer clientes y que pueden considerarse como publicidad engañosa, las cuales incluyen: