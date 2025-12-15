¡Que no te vean la cara! Profeco alerta por publicidad engañosa en telecomunicaciones

Las empresas de telefonía móvil suelen utilizar anuncios en los que prometen más de lo que pueden cumplir, advirtió la Profeco.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que varios proveedores de telefonía móvil suelen recurrir a publicidad engañosa para atraer más clientes, por lo que reveló cuáles son las estrategias que utilizan para que las consumidoras y consumidores puedan tomar una decisión informada antes de contratar.
La dependencia recalcó que las empresas de telecomunicaciones suelen utilizar anuncios publicitarios en los que prometen más de lo que realmente contratan las personas, los cuales incluyen información falsa, tendenciosa, parcial, exagerada, artificiosa o inexacta.
Para ayudar a que las empresas no incurran en prácticas indebidas al promocionarse, Profeco cuenta con un servicio gratuito llamado “copy advice” (diagnóstico publicitario), el cual ayuda a identificar y evitar la publicidad engañosa.
Además, las consumidoras y consumidores pueden reportar los anuncios publicitarios que incluyen información falsa o incorrecta enviando un correo electrónico a la dirección [email protected].
#boletíndeprensa Ni cobertura total ni internet ilimitado; la Profeco advierte sobre publicidad engañosa en telecomunicaciones:
❌ Los anuncios prometen más de lo que realmente contratan las personas consumidoras.
❌ Presentan información falsa, parcial o exagerada.
✅ Conocer… pic.twitter.com/xUGylEeBfX
— Profeco (@Profeco) December 14, 2025
¿Cuáles son las prácticas engañosas?
La Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco reveló en un comunicado las prácticas más frecuentes usadas por empresas de telefonía móvil para atraer clientes y que pueden considerarse como publicidad engañosa, las cuales incluyen:
- Difundir información falsa al ofrecer un servicio que no existe o que no se puede cumplir, como prometer “internet ilimitado a máxima velocidad en todo el país”.
- Utilizar publicidad tendenciosa para tratar de influir en las creencias o sentimientos, por ejemplo al usar frases como “nuestra red es la más confiable, prueba de ello es que millones de personas nos eligen”.
- Compartir información parcial para ocultar datos y hacer más atractivo su anuncio, como anunciar “llama gratis a cualquier número nacional”.
- Utilizar frases exageradas para hacer más atractivo su servicio, por ejemplo al ofrecer “el internet más rápido del mundo”.
- Recurrir a publicidad artificiosa que puede crear falsas expectativas sobre el producto o servicio que ofrecen, como prometer obtener "un teléfono de última generación sin pagar nada”.
- También recurren a publicidad inexacta en la que no se precisa cuáles son los servicios que brinda, por ejemplo cuando se ofrece “cobertura total” en una ciudad.