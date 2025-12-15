Banda dedicada al robo de transporte en Edomex e HIdalgo es desarticulada; caen 12

Una banda dedicada al robo de transporte que operaba en los límites del Edomex e Hidalgo fue identificada gracias a las labores de investigación del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades federales lograron desarticular una banda dedicada al robo de transporte con violencia que operaba en los límites del Estado de México (Edomex) e Hidalgo, esto gracias a al detención de 12 presuntos integrantes del grupo criminal, incluyendo al líder, identificado como Mario Iván "N".

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en una conferencia de prensa ofrecida este domingo que dicha célula delictiva fue identificada gracias a las labores de investigación realizadas en conjunto por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Como resultado de las mesas de trabajo realizadas por instituciones de seguridad y representantes del sector del autotransporte, se identificó una alta incidencia de asaltos a transportistas en municipios ubicados en los límites entre el Edomex e Hidalgo, los cuales eran cometidos en carreteras federales como la 13o, la 135 y el Arco Norte.

A raíz de dicho hallazgo, personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la SSPC, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Marina (Semar) iniciaron una indagatoria, en el marco de la Estrategia Nacional para Combatir el Robo al Autotransporte.

Como resultado de las investigaciones, autoridades lograron identificar siete predios, cinco en Hidalgo y dos en el Edomex, que eran usados por dicha banda para almacenar la mercancía robada y vehículos utilizados en los asaltos; dichos inmuebles fueron cateados por elementos de seguridad.

Durante estas acciones, uniformados llevaron a cabo la detención de 12 personas que presuntamente forman parte de la banda dedicada al robo de transporte, entre las que se incluye al presunto líder del grupo delictivo, identificado como Mario Iván “N”.

Además, se aseguraron 13 armas de fuego, dos mil litros de hidrocarburo, 12 vehículos de pasajeros, cuatro unidades de carga, dos de ellas que contenían mercancía robada, inhibidores de señal y varias dosis de droga.