La SRE condena ataque terrorista en Sídney; envía condolencias a familias afectadas

14/12/2025 - 9:24 pm

En un breve comunicado, la SRE condenó el ataque terrorista que ocurrió en una playa de Sídney, Australia, y envió sus condolencias a las familias afectadas por el hecho.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias por el ataque terrorista que se registró hoy en Sídney, Australia, durante una celebración judía, mismo que provocó la muerte de al menos 16 personas y más de 40 heridos.

A través de redes sociales, la dependencia federal se solidarizó con las familias afectadas por el hecho, el cual condenó enérgicamente.

"Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. México reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, el respeto mutuo y la paz", indicó la SRE en su publicación.

Asimismo, recordó a las y los connacionales que habitan en Australia que pueden comunicarse con la Embajada mexicana en Canberra al número telefónico (+61) 409362644, en caso de emergencias.

El ataque terrorista comenzó en torno a las 18:45 de la tarde (hora local) cuando dos atacantes comenzaron a abrir fuego en la playa de Bondis, contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

"La Policía puede confirmar que han muerto 16 personas -incluido uno de los atacantes- y que 40 continúan hospitalizadas tras el tiroteo de ayer en Bondi", publicó la Policía de Nueva Gales del Sur en su cuenta en X. Entre los fallecidos hay una niña de diez años y entre los heridos hay al menos dos policías.

Más tarde, el Ministro Principal de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, matizó en rueda de prensa que son 42 las víctimas ingresadas en varios centros hospitalarios de Nueva Gales del Sur y que tienen edades comprendidas entre los 10 y los 87 años.

Tras el ataque fueron registrados varios domicilios en Bonnyrigg y Campsie y en los mismos se hallaron seis armas que podrían corresponder con las seis registradas legalmente a nombre del atacante fallecido. Además, Lanyon resaltó que no había "ningún indicio" sobre que ambos estuvieran preparando un atentado que calificó de "terrorista", aunque no quiso especular sobre la motivación de los asaltantes.

-Con información de Europa Press

