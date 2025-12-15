Medios de EU reportan el asesinato de Rob Reiner y su esposa; los habrían apuñalado

El actor y director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer habrían sido hallados sin vida, presuntamente acuchillados, en hogar de Los Ángeles, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El actor y director de cine estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer habrían sido asesinados en su hogar de Los Ángeles, California, de acuerdo con reportes de medios como TMZ y la agencia de noticias AP.

Según lo señalado por dichos reportes, dos cuerpos sin vida y con señales de acuchillamiento fueron encontrados al interior de la residencia del cineasta, y aunque todavía no hay ningún reporte oficial de lo ocurrido, se habría dado a conocer que los cuerpos serían de Reiner y su cónyuge.

La agencia AP informó que el hallazgo de los fallecidos se dio tras una llamada de auxilio al Departamento de Bomberos de Los Ángeles, en la cual se solicitó asistencia médica. Al arribar al domicilio, los cuerpos de emerfencia encontraron a dos personas sin vida: un hombre de 78 años y una mujer de 68 años.

AP también señala que las autoridades no identificaron la identidad las personas muertas en la residencia ubicada en el barrio de Brentwood, una zona exclusiva ubicada en el oeste de la ciudad californiana.

Por su parte, TMZ indicó que, de acuerdo con fuentes sin identificar, los cuerpos hallados serían los de Reiner y Singer.

BREAKING: Legendary director and actor Rob Reiner and his wife Michele found stabbed to death in their LA home, TMZ confirms. pic.twitter.com/eZjSwcmj7u — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 15, 2025

"Nuestras fuentes indican que ambos sufrieron laceraciones compatibles con un arma blanca. La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles [LAPD] sigue investigando", reportó el medio de espectáculos.

¿Quién fue Rob Reiner?

Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York y fue un destacado actor, director, productor, guionista y activista estadounidense.

Hijo del legendario comediante Carl Reiner y la actriz Estelle Reiner, saltó a la fama como actor interpretando a Michael "Meathead" Stivic en la icónica serie de televisión All in the Family, papel por el que ganó dos premios Emmy.

En la década de 1980, se consolidó como director con películas aclamadas como el mockumentary (falso documental) This Is Spinal Tap (1984), el drama Stand by Me (1986), la comedia romántica When Harry Met Sally... (1989) y el thriller Misery (1990).

Fundó la productora Castle Rock Entertainment y fue conocido por su activismo político liberal, apoyando causas como el desarrollo infantil temprano y los derechos civiles.