¡Toluca es bicampeón! Diablos vencen a Tigres en dramática final que llegó a penales

En un encuentro que se alargó hasta la tanda de penales, Toluca se consagró como bicampeón de la Liga Mx al imponerse a Tigres.

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 14 de diciembre (La Opinión).- Tuvieron que pasar 120 minutos y 24 tiros penales para que Toluca se coronara campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Luego de un triunfo de 2-1 en el Estadio Nemesio Diez y un empate en el global de 2-2 por la victoria de Tigres en El Volcán, los "Diablos Rojos" vencieron 5-4 en penales y por decimosegunda ocasión en su historia ganaron un título de liga.

De esta manera, Toluca se convirtió en bicampeón del fútbol mexicano, al sumar su segunda corona al hilo, tras la que obtuvieron en el Clausura 2025.

La victoria no fue nada sencilla para Toluca, ya que tuvo que venir de atrás y remontar el 2-0 global, ya que desde el minuto 14 del encuentro Fernando Gorriarán los puso contra la lona al marcar el 0-1 en el Nemesio Diez y el 0-2 global que se convertía en una losa pesada para los locales.

¡@TolucaFC es campeón del #AP25! 👹 EL DIABLO ES BICAMPEÓN DEL FUTBOL MEXICANO. 🏆 ¡Qué se sienta el ardor del Infierno! 🔥 ¡Enhorabuena, Escarlatas!#LaFinalDeLaAfición pic.twitter.com/uHbWuTu68o — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Sin embargo, los escarlatas no cejaron en su empeño de conseguir el título y cerca del final de la primera mitad consiguieron el justo premio a su esfuerzo, ya que después de insistir y poner a prueba en varias ocasiones a Nahuel Guzmán, por fin llegó el descuento con un zurdazo de Helinho, quien con un riflazo sacudió el poste izquierdo y el rebote cayó dentro de la meta resguardada por el cancerbero argentino.

Para la segunda mitad, al minuto 52, el conjunto local encontró el empate con una gran definición de su goleador Paulinho.

Con la serie igualada, Toluca ganó confianza, manejó mejor la pelota y empezó a encontrar espacios ante un rival que ya no podía limitarse a defender.

Sin embargo, Tigres reaccionó, adelantó líneas y buscó el empate con posesiones más largas, pero se encontró con un Toluca sólido, intenso en la marca y decidido a no ceder terreno. Cada recuperación era celebrada como un gol por una afición que empujó hasta el último minuto.

La recta final fue de tensión absoluta. Tigres intentó con centros, disparos lejanos y jugadas a balón parado, pero Toluca supo resistir con orden y corazón.

En la segunda mitad del complemento ingresó Alexis Vega a la cancha, en lo que fue el regreso tras su lesión, llevándose una gran ovación por parte de la gente que se encontraba en el estadio.

En tiempo de compensación llegó una mala noticia para Toluca, ya que su jugador estelar Paulinho tuvo que salir del campo por lesión.

Para los tiempos extra, Toluca buscó resistir ya sin su punta de lanza en el centro de la ofensiva. Tigres dominó y llegó con peligro, pero cerca del final del segundo tiempo extra, Toluca fue el equipo que agobió al rival ya con sus últimas fuerzas; sin embargo, el marcador no se movió y todo tuvo que decidirse desde los 11 pasos.

Toluca cerró así un torneo memorable y confirmó su grandeza con un campeonato forjado en casa, con autoridad y personalidad. Tigres, digno finalista, se quedó a un paso de la gloria en una serie intensa que se definió por detalles. La Liga Mx tiene campeón, y el trono volvió a pintarse de rojo.

