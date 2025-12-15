Pedro Haces. Episodios
"La orden dentro de la bancada (y de Morena, en general) es priorizar 'la unidad'. Dicen que 'la unidad está por encima de todo' porque, supuestamente, 'los enemigos de la 4T están afuera de la 4T'. Por eso cada rebelión contra Pedro Haces y Ricardo Monreal estuvo siempre condenada al fracaso. Da risa el trágico malentendido. Los troyanos se enamoran del caballo y cuando descubren que adentro vienen sus enemigos, en vez de neutralizarlos les sirven su ponchecito de Navidad y les dan las llaves del auto nuevo. 'La unidad' de la 4T es un malentendido. Como si les gustara la tragedia, la unidad está por encima de los principios, qué va: por encima hasta del buen gusto".
Alejandro Páez Varela
15/12/2025 - 12:08 am
Alejandro Páez Varela
Periodista, escritor. Es autor de las novelas Corazón de Kaláshnikov (Alfaguara 2014, Planeta 2008), Música para Perros (Alfaguara 2013), El Reino de las Moscas (Alfaguara 2012) y Oriundo Laredo (Alfaguara 2017). También de los libros de relatos No Incluye Baterías (Cal y Arena 2009) y Paracaídas que no abre (2007). Escribió Presidente en Espera (Planeta 2011) y es coautor de otros libros de periodismo como La Guerra por Juárez (Planeta, 2008), Los Suspirantes 2006 (Planeta 2005) Los Suspirantes 2012 (Planeta 2011), Los Amos de México (2007), Los Intocables (2008) y Los Suspirantes 2018 (Planeta 2017). Fue subdirector editorial de El Universal, subdirector de la revista Día Siete y editor en Reforma y El Economista. Actualmente es director general de SinEmbargo.mx