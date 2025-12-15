Pedro Haces. Episodios

"La orden dentro de la bancada (y de Morena, en general) es priorizar 'la unidad'. Dicen que 'la unidad está por encima de todo' porque, supuestamente, 'los enemigos de la 4T están afuera de la 4T'. Por eso cada rebelión contra Pedro Haces y Ricardo Monreal estuvo siempre condenada al fracaso. Da risa el trágico malentendido. Los troyanos se enamoran del caballo y cuando descubren que adentro vienen sus enemigos, en vez de neutralizarlos les sirven su ponchecito de Navidad y les dan las llaves del auto nuevo. 'La unidad' de la 4T es un malentendido. Como si les gustara la tragedia, la unidad está por encima de los principios, qué va: por encima hasta del buen gusto".