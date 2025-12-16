¿Dónde está la pop-up de la nueva película Avatar: Fuego y cenizas?

Los visitantes descubrirán esculturas inspiradas en los personajes de la película con las que podrán tomarse fotografías, así como una experiencia 3D con lentes especiales.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Light Cycles, la experiencia inmersiva creada por Moment Factory y co presentada por Fever que ha cautivado a miles de personas en el Bosque de Chapultepec, acogerá un exclusivo pop-up de la nueva película que estrenará en cines el próximo 18 de diciembre: Avatar: Fuego y cenizas. Los visitantes podrán descubrir espacios para tomarse fotografías originales y celebrar el estreno de la nueva película de James Cameron.

Este pop-up temporal exclusivo en la Ciudad de México ofrecerá a los asistentes una oportunidad adicional durante su visita: descubrirán esculturas inspiradas en los personajes de la película con las que podrán tomarse fotografías, así como una experiencia 3D con lentes especiales (con piezas limitadas y sujetos a disponibilidad). Pensada para crear un momento memorable para quienes deseen conectar de cerca con este universo cinematográfico. La activación no modifica la experiencia artística de Light Cycles.

Esta activación suma un espacio fotográfico y sensorial que celebra el estreno de la película. Por cuatro semanas, los fans podrán encontrarse con elementos auténticos del universo que admiran, añadiendo un toque adicional de asombro a su recorrido por la experiencia inmersiva de luz y sonido, ya consolidada como un éxito en la ciudad.

¿Cuándo y dónde?

Los días en los que se podrá disfrutar de esta pop-up de la nueva película de Avatar son del 11 de diciembre de 2024 al 4 de enero de 2025; en el Parque Rosario Castellanos, Bosque de Chapultepec, Barrio Lomas de Chapultepec.

Los boletos para Light Cycles están disponibles en la plataforma de Fever, el boleto incluirá la visita al pop-up de Avatar: Fuego y cenizas sin costo adicional y se recomienda a los visitantes adquirir sus entradas con anticipación dada la alta demanda de la temporada. Los precios van de los desde 295 pesos y tuene una duración aproximada de 45-60 minutos.

Respecto a la edad, es apto para todo público, menores de 4 años entran gratis. La experiencia es accesible para personas en silla de ruedas. Algunas zonas tienen terrenos irregulares e inclinaciones suaves.