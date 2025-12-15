Latinoamérica 21

Chile: el fin del clivaje dictadura–democracia

"El verdadero significado de esta elección está en la irrupción de un nuevo clivaje que organizó el voto".

Latinoamérica 21

15/12/2025 - 12:03 am

La referencia a “los 30 años” sintetiza con claridad este nuevo eje. En Chile, esa expresión se popularizó durante el estallido social de 2019.
Una persona emite su voto en un centro electoral durante la segunda vuelta de la elección presidencial, en la ciudad de Santiago, capital de Chile, el 14 de diciembre de 2025. Foto: Jorge Villegas, Xinhua

Por David Altman*

¿Qué vimos este domingo? Más allá del resultado —contundente y sin apelación—, lo primero es reconocer el funcionamiento del sistema: en poco menos de dos horas tras el cierre de mesas, el Servicio Electoral ya había escrutado cerca del 97 por ciento de los votos. A esa altura, el conservador José Antonio Kast superaba el 58.2 por ciento, con más de siete millones de votos. Mientras algunos escribían en las redes “se acaBoric”, otros ironizaban con “cuatro años de Kastigo”. Los principales actores políticos, entretanto, hicieron gala de un comportamiento republicano y un indudable compromiso con la democracia.

Pero el verdadero significado de esta elección está en la irrupción de un nuevo clivaje que organizó el voto. Por primera vez desde el retorno a la democracia, Chile tiene un Presidente que votó por el en el plebiscito de 1988 —para decidir si Pinochet seguía o no en el poder— y que, además, participó activamente en la campaña de Pinochet. El expresidente Piñera, recordemos, había votado No. Este dato, por sí solo, habría sido impensable durante décadas, no porque la derecha no pudiera ganar —ya lo había hecho—, sino porque el clivaje dictadura/antidictadura funcionaba como un límite estructurante simbólico. Ese límite, hoy, ya no organiza la política chilena, tal como lo argumento en una investigación reciente titulada “Restauración vs. Refundación: Cómo el ciclo 2019–2023 reconfiguró el conflicto político chileno”.

La elección de 2025 no sólo marca un cambio de gobierno; marca algo más profundo: el desplazamiento del eje que ordenó la competencia política durante más de 25 años. La evidencia territorial es elocuente. El mapa electoral de esta elección se parece mucho más al plebiscito de salida de 2022 a partir del que se rechazó la propuesta de nueva Constitución elaborada por una convención mayoritariamente progresista —y, en menor medida, al del texto constitucional de 2023— que a cualquier votación asociada a la transición democrática. Comunas que votaron Rechazo en 2022 volvieron a alinearse de forma casi idéntica en 2025. En cambio, el peso explicativo del plebiscito de 1988 se diluye cuando se incorpora el ciclo reciente.

Esto no es una metáfora ni una intuición impresionista: es un realineamiento territorial observable. Cuando se comparan sistemáticamente las elecciones desde 1988 hasta hoy, el patrón es claro. El voto de 2025 replica casi punto por punto la geografía del plebiscito de 2022. El viejo clivaje democracia-dictadura sobrevive como identidad simbólica, pero ha dejado de estructurar de manera decisiva la competencia electoral.

¿Qué lo reemplaza? Un eje distinto, nacido del ciclo abierto en 2019: restauración versus refundación. Este nuevo eje no se define por posiciones frente a la dictadura, sino por interpretaciones contrapuestas del estallido social, del orden público y del proceso constituyente. Para el polo restaurador, el estallido representó una ruptura del orden, una erosión de la autoridad del Estado y una deriva institucional que debe corregirse. Para el polo refundacional, fue la expresión legítima de un malestar acumulado y la evidencia de un modelo agotado que requería transformaciones profundas.

La campaña presidencial lo mostró con nitidez. Tanto el derechista opositor Kast como la candidata oficilista de izquierda Jara estructuraron sus diagnósticos en torno al ciclo 2019–2023, no en torno al pasado autoritario. La diferencia estuvo en el énfasis: Kast habló, sobre todo, de “cómo” alcanzar el orden —seguridad pública, control, capacidad estatal—, mientras Jara se concentró en el “qué” de la transformación —derechos sociales, rol del Estado,—. Pero ninguno organizó su narrativa a partir del eje dictadura/democracia. Su virtual ausencia es tan reveladora como su antigua omnipresencia.

Este desplazamiento no se limita a los discursos. También se observa en los alineamientos de élite. Figuras históricamente asociadas al No de 1988 han apoyado candidaturas ubicadas en el polo restaurador. El caso más sorprendente es el del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle: hijo de un Presidente asesinado por la dictadura y símbolo de la transición, hoy respalda posiciones impensables bajo el viejo clivaje. Desde la teoría comparada, este tipo de “cruce del Rubicón” es una señal clásica de debilitamiento estructural de un eje histórico.

Algunos dirán que esto es sólo alternancia, desaprobación del gobierno saliente o voto castigo. Pero esa explicación no cuadra con los datos. La alternancia produce oscilaciones; no genera correlaciones territoriales tan altas y persistentes entre elecciones de distinto tipo, ni reordena simultáneamente el discurso de ambos bloques en torno a un mismo ciclo interpretativo.

Lo que estamos viendo es otra cosa: es, posiblemente, un clivaje en formación. No plenamente institucionalizado, aún sin anclaje organizativo completo, pero ya lo suficientemente potente como para estructurar el voto, las campañas y las estrategias de élite.

Conviene detenerse en un punto. Este eje no describe proyectos de gobierno cerrados ni permite anticipar trayectorias democráticas futuras. Restauración y refundación no equivalen a moderación o radicalización, ni a más o menos democracia. Son marcos interpretativos mediante los cuales actores políticos y electorados procesan el ciclo abierto en 2019: diagnósticos distintos sobre orden, legitimidad y cambio. Confundir este eje con una evaluación normativa de los gobiernos sería un error.

La referencia a “los 30 años” sintetiza con claridad este nuevo eje. En Chile, esa expresión se popularizó durante el estallido social de 2019 a través de la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”, aludiendo no al alza puntual del transporte público, sino a las tres décadas posteriores al fin de la dictadura. Ese ciclo estuvo marcado por estabilidad institucional, crecimiento económico y reformas graduales, pero también por desigualdades persistentes y una creciente distancia entre ciudadanía y élites. Para algunos, el estallido representó una ruptura injustificada de un orden que había producido avances sustantivos; para otros, fue la evidencia de un modelo agotado que exigía transformaciones profundas. Esta diferencia no es anecdótica: estructura hoy la competencia política de manera mucho más decisiva que las posiciones frente al régimen autoritario del pasado.

La elección de 2025 no clausura este proceso. Pero deja algo claro: el eje dictadura–democracia ha dejado de ser el principio organizador central de la política chilena. El país debate hoy cómo interpretar y cerrar —o profundizar— la crisis abierta a partir de 2019. Leer este escenario como una mera repetición de los clivajes de la transición, o como si aún estuviéramos en 1988, es simplemente no comprender la naturaleza de las tensiones políticas actuales.

*David Altman es cientista político y profesor titular de Ciencia Política, Universidad Católica de Chile. Director Centro Regional V-Dem para América Latina. Director Espacio Público.

Latinoamérica 21

Latinoamérica 21

www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Silbo Gomero

"Lo llamativo del Silbo gomero es que se complejizó lo suficiente como para no limitarse a un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

+ Sección

Galileo

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches
1

Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches

Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
2

Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
3

Marcha de la Generación Z convoca apenas a 300 personas; concluye con saldo blanco

Diputadas y diputados del PAN y de Morena que integran el Congreso de la Ciudad de México se enfrentaron a golpes durante una sesión.
4

VIDEOS ¬ Legisladores del PAN y Morena arman zafarrancho en el Congreso de la CdMx

Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer fueron hallados sin vida en su casa de Los Ángeles; habrían sido víctimas de un ataque con arma blanca.
5

Rob Reiner y su esposa murieron, confirma portavoz; los habrían asesinado a puñaladas

Foto: Andrea Chávez
6

DATOS ¬ El regaño presidencial no frenó la campaña de Andrea Chávez en todo Chihuahua

La avioneta se desplomó en una colonia aledaña al Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Edomex; los servicios de emergencia trabajan en la zona.
7

Avioneta se desploma cerca de Aeropuerto de Toluca, en el Edomex; atienden emergencia

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
8

Sheinbaum pide revisar si es constitucional la "Ley Gobernadora" que se aprobó en SLP

Por eso cada rebelión contra Pedro Haces y Ricardo Monreal estuvo siempre condenada al fracaso. Da risa el trágico malentendido.
9

Pedro Haces. Episodios.

El Congreso de San Luis Potosí (SLP) aprobó la “Ley Gobernadora”, que obliga a postular mujeres en 2027; acusan que favorece a la esposa de Ricardo Gallardo.
10

El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

Harfuch afirma que no se investiga un vínculo entre "El Limones" y Pedro Haces
11

La investigación de “El Limones” fue por extorsión, no por lazos políticos: Harfuch

12

DATOS ¬ El billete con la ajolote “Gorda” es tan bello que hay 450 millones guardados

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, fue detenido en Los Ángeles por su presunta relación con el asesinato del director y su esposa, hallados sin vida.
13

La Policía detiene a Nick, hijo de Rob Reiner; es sospechoso de asesinar a sus padres

La Senadora Andrea Chávez
14

DATOS ¬ Andrea Chávez tiene al menos 10 asesores. Sólo una iniciativa le han aprobado

Las autoridades federales iniciaron la distribución de tarjetas para depositar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Checa qué documentos piden para obtenerla.
15

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué documentos necesitas para recibir tu tarjeta?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches
1

Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches

Diputadas y diputados del PAN y de Morena que integran el Congreso de la Ciudad de México se enfrentaron a golpes durante una sesión.
2

VIDEOS ¬ Legisladores del PAN y Morena arman zafarrancho en el Congreso de la CdMx

México alcanzó un acuerdo con EU para cumplir el Tratado de Aguas de 1944; la entrega no afectará el consumo humano ni la agricultura, dijo Claudia Sheinbaum.
3

"No se está dando agua que no tenemos": Claudia niega afectación por acuerdo con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que el Papa León XIV manifestó su interés en realizar una visita a México.
4

El Papa León XIV aceptó venir a México, pero aún no hay fecha definida: Sheinbaum

La avioneta se desplomó en una colonia aledaña al Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Edomex; los servicios de emergencia trabajan en la zona.
5

Avioneta se desploma cerca de Aeropuerto de Toluca, en el Edomex; atienden emergencia

Sheinbaum llamó a los movimientos progresistas en América Latina (AL) a la "reflexión" tras las elecciones en Chile, donde triunfó ampliamente la ultraderecha.
6

CSP pide "reflexión" de movimientos progresistas en AL tras triunfo de Kast en Chile

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, fue detenido en Los Ángeles por su presunta relación con el asesinato del director y su esposa, hallados sin vida.
7

La Policía detiene a Nick, hijo de Rob Reiner; es sospechoso de asesinar a sus padres

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
8

Sheinbaum pide revisar si es constitucional la "Ley Gobernadora" que se aprobó en SLP

Ebrard explicó que los nuevos aranceles a productos de varios países, incluido China, son para proteger 350 mil empleos y que no van dedicados a ningún país.
9

Ebrard dice que los aranceles no van dedicados a ningún país: cuidan 350 mil empleos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno no tiene interés en enjuiciar a expresidentes, pues el tema ya fue sometido a una consulta popular.
10

La Presidenta dice que no tiene interés en enjuiciar expresidentes. “Ya se consultó”

Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer fueron hallados sin vida en su casa de Los Ángeles; habrían sido víctimas de un ataque con arma blanca.
11

Rob Reiner y su esposa murieron, confirma portavoz; los habrían asesinado a puñaladas

¡Toluca es bicampeón! Diablos vencen a Tigres en dramática final que llegó a penales
12

¡Toluca es bicampeón! Diablos vencen a Tigres en dramática final que llegó a penales