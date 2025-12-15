La Presidenta dice que no tiene interés en enjuiciar expresidentes. “Ya se consultó”

La mandataria federal afirmó que el Gobierno federal no impulsa procesos contra expresidentes y recordó que el tema ya fue sometido a consulta popular.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que su Gobierno no tiene interés en enjuiciar a expresidentes, al recordar que el tema ya fue sometido a una consulta popular que no alcanzó el carácter vinculante.

"Recuerden que en el país ya hubo un referéndum para decidir si se debía juzgar o no a los expresidentes; aunque la mayoría votó a favor, no se alcanzó la participación necesaria para que fuera vinculante, y nosotros nos remitimos a esa consulta", sostuvo en conferencia matutina.

Al ser cuestionada sobre una eventual cooperación del Gobierno federal con la Fiscalía General de la República (FGR) en investigaciones que involucren a los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, la Presidenta aclaró que, si la Fiscalía solicita información, el Ejecutivo está obligado por ley a entregarla, siempre que alguna dependencia cuente con ella.

La titular del Poder Ejecutivo recordó que, en el caso de Peña Nieto, fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la que presentó denuncias en el sexenio pasado por operaciones bancarias del exmandatario priista y de familiares, presuntamente vinculadas con depósitos y transferencias de contratistas del Gobierno de entonces.