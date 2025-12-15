"No hay piso parejo": Ebrard denuncia productos por debajo de precios de referencia

Ebrard explicó que los nuevos aranceles a productos de varios países, incluido China, son para proteger empleos y dar "piso parejo"; no están diseñados de forma política, sino de protección económica, ni van contra un país.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer este lunes los detalles del nuevo paquete de aranceles contra productos de varios países asiáticos y de otras regiones, incluida China, y explicó que no se trata de un diseño político, sino que están encomendados a la protección de empleos mexicanos y para garantizar "piso parejo".

"¿Cuál es el propósito de ese paquete de aranceles? En resumen: cuidar 350 mil empleos de México, es el objetivo final", dijo Ebrard en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"En los sectores textil y vestido, calzado y acero, y ahora también la industria automotriz, es donde estamos viendo más afectaciones al empleo. no porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios debajo de los precios de referencia internacional: es decir, no hay piso parejo", indicó.

Si las diferencias continuaban, advirtió, para finales de 2026 México perdería esos 350 mil empleos en esos sectores. "Cuando el piso está disparejo, tienes que corregir, remediar se llama, esa desventaja, esa injusticia. Importa mucho tomar medidas a tiempo", destacó Ebrard.

El titular de la Secretaría de Economía (SE) detalló que México tiene un "desbalance comercial" con Asia: importamos 10 veces más que lo que exportamos, algo que calificó como "insostenible". Se trata principalmente de 10 países: Singapur, Indonesia, Filipinas, India, Tailandia, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Taipéi Chino y China.

Ebrard dio a conocer que, para proponer el paquete de aranceles que ya fue aprobado con cambios en el Congreso, se seleccionaron 17 sectores industriales estratégicos, encabezados por textil y vestido, calzado y acero, y automotriz. En ellas, se ubicaron mil 463 "fracciones arancelarias", es decir, objetos específicos que se importan.

"No es una decisión por país, México no establece aranceles a un país. El objetivo no es cobrar más respecto a un país que fabrica cierto producto. El objetivo es proteger sectores industriales, la organización es por producto y es con países con los que no tenemos tratados comerciales", explicó el funcionario.

"No es un diseño geopolítico, no le cobramos a un producto porque se hizo en un país. Se ponen los aranceles para proteger a México", reiteró el titular de la SE desde Palacio Nacional. También destacó que las tarifas buscan que "no generen presiones inflacionarias".

Ebrard subrayó que se dialogó con todos los países a los que les tocó, por los objetos que producen, algún tipo de aranceles específico.