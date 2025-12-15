Sheinbaum pide revisar si es constitucional la "Ley Gobernadora" que se aprobó en SLP

Redacción/SinEmbargo

15/12/2025 - 11:29 am

Sheinbaum cuestiona la “Ley Gobernadora” de SLP.

Al referirse a la reforma electoral de San Luis Potosí, la Presidenta Sheinbaum cuestionó la “Ley Gobernadora” y reafirmó que no se debe heredar el poder a familiares.

Ciudad de México/San Luis Potosí, 15 de diciembre (PulsoSLP).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes su postura de que, en los cargos de elección popular, no se debe dejar a un familiar y puso en duda la constitucionalidad de la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí (SLP), que obliga a los partidos políticos a postular a una candidata específicamente para 2027.

Cuestionada en su conferencia matutina, la mandataria federal indicó que platicó sobre el caso con el Ministro en retiro Arturo Saldívar.

Recordó que en años anteriores se celebró que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya impuesto la paridad de género en las candidaturas, pero refirió que hay una duda sobre si es constitucional la obligación de postular a hombre o mujer para un año en específico.

“Creo que está bien que se legisle para que nos den oportunidad a las mujeres; eso ha permitido una mayor participación en la vida pública y resuelve una desigualdad histórica”, mencionó.

Sin embargo, agregó que “en el tema de poner a una mujer o a un hombre para un año o para otro, pues sí hay que ver si está dentro de la Constitución”, advirtió.

Sobre el tema del nepotismo, indicó: “Ustedes saben mi opinión. De hecho, ya se aprobó en el Congreso [federal] que para 2030 no puede haber familiares directos, hasta el cuarto nivel, para ocupar el mismo puesto de elección, y Morena así lo hará desde 2027. Conocen mi opinión: no creo que se deba dejar a un familiar”.

Ley-con-dedicatoria, para mujer Gobernadora

Con una reforma exprés y sin discusión en el pleno, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la llamada “Ley Gobernadora”, una modificación electoral que obliga a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027.

La votación se realizó en la sesión ordinaria 59, con 19 votos a favor y ocho en contra, sin abstenciones, en un contexto de señalamientos de que el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino para que su esposa sea su sucesora, pese al discurso oficial contra el nepotismo.

El dictamen avanzó sin debate y con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC). Los votos en contra provinieron de seis legisladores de Morena y dos del PAN, mientras que dos diputadas panistas votaron a favor. Aunque en días previos se habían anunciado reservas y posibles impugnaciones, la reforma se avaló sin cambios, abriendo la puerta a acciones de inconstitucionalidad.

Impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), la modificación cambia la Constitución local y la Ley Electoral bajo el argumento de garantizar la igualdad sustantiva y eliminar barreras históricas para la participación política de las mujeres.

Además de la paridad obligatoria para la candidatura a la gubernatura, incluye ajustes en fiscalización, prerrogativas, remuneraciones y la obligación de realizar debates en municipios con mayor lista nominal.

