ENTREVISTA ¬ La derecha avanza en AL con apoyo externo y errores de la izquierda

Blanca Juárez

02/01/2026 - 6:02 pm

El regreso de la derecha en América Latina se explica por la crisis de Estados Unidos, la injerencia imperial y las fracturas internas de la izquierda, sostiene el historiador Christian Nader.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El avance de la derecha en América Latina no se puede negar. No a estas alturas. Un imperio en crisis, que acelera sus acciones intervencionistas para resurgir, pero también los propios errores de la izquierda partidista explican este regreso, dice Christian Nader, historiador y analista geopolítico. A consecuencia de esto, advierte, el sionismo gana terreno para desplegar en la región una “palestinización”.

Pero a todo esto hay una resistencia de movimientos de izquierda muy diversos en toda Latinoamérica. Y debido a que en México el conservadurismo no ha logrado volver al Gobierno federal, puede verse como un ejemplo, pero “México está en una encrucijada”, debido a su cercanía y dependencia con Estados Unidos, apunta Nader.

La derecha gobierna en Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y, próximamente lo hará en Chile. Con los gobiernos de derecha se instalan políticas que favorecen al mercado, disminuye el poder del Estado y su responsabilidad con las poblaciones históricamente discriminadas.

Los derechos de las mujeres, los pueblos originarios, las personas trabajadoras, la población LGBT+, las personas con discapacidad o empobrecidas se ven en riesgo. A veces se pierden. Por ejemplo, apenas llegó Javier Milei al gobierno de Argentina recortó el gasto social y retiró subsidios. También eliminó el Ministerio de las Mujeres y el financiamiento a programas contra la violencia hacia las mujeres.

La derecha avanza en América latina, “lamentablemente lo está haciendo y con creces”, dije en entrevista para el programa A Las Dos, Christian Nader. Prácticamente toda la zona andina y la costa del Pacífico están controladas por el imperialismo y las élites que administran las "prefecturas coloniales estadounidenses".

Expresdentes de izquierda en América Latina. Foto: Especial.

Estados Unidos, siempre Estados Unidos

Hace 20 años, recapitula el historiador, hubo un retroceso de las derechas con el surgimiento de figuras como Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, o Fernando Lugo en Paraguay. Por supuesto, también de Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner en Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Pero ahora se cuenta una historia diferente. Donald Trump gobierna Estados Unidos por segunda ocasión y cada vez dirige más sus esfuerzos contra América Latina. No es que otros gobiernos estadounidenses no lo hubieran hecho en esta y otras regiones antes. Ese país ha buscado #controlar el planeta desde 1991, al menos, en la época postsoviética”, dice Nader.

En este momento, lo que hace Washington es “asegurar su órbita, su periferia de acuerdo a la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto que continúan lamentablemente vigentes para nuestros países con una fuerza”. De hecho, agrega Christian Nader, a diferencia del Plan Cóndor –que implicó golpes militares–, las estrategias actuales son más sutiles, aprovechando el poder económico y mediático de grupos de poder y élites locales.

Los errores de la izquierda

La derecha en América Latina ha sabido aprovechar “los errores estratégicos, las divisiones internas y las luchas de poder” en las izquierdas, analiza Cristian Nader. Así ocurrió en Bolivia, donde la disputa entre Evo Morales y Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), abrieron la puerta para el regreso del conservadurismo. El derechista Rodrigo Paz, quien pertenece a una élite política, ganó las elecciones en octubre pasado. Su familia ya gobernó el país antes, Jaime Paz, el padre de Rodrigo, fue presidente de 1989 a 1993.

Lo vemos también en el caso de Argentina, “si podemos considerar, digamos, al peronismo con su facción izquierda. El expresidente Alberto Fernández le puso todo en bandeja de plata a Milei, quien es un producto fraguado mediáticamente y apoyado por el imperialismo estadounidense y por el sionismo”.

En Chile, “la tibieza del progresismo de un personaje como el presidente Gabriel Boric le está dando la bienvenida a, literalmente, un nazi, porque es hijo de nazis”. El domingo 14 de diciembre el ultraderechista Antonio Kast ganó las segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país. Jeannette Jara, la candidata de izquierda la tuvo muy complicada para retener la Presidencia.

El factor económico y la creación de “productos” mediáticos también dieron como resultado el mapa electoral que ahora tenemos.

Una “palestinización” y una resistencia

Cerca de 90 personas han sido asesinadas por Estados Unidos en aguas internacionales, del lado del Caribe y del Pacífico. Sus embarcaciones han sido atacadas con el pretexto de transportar droga desde Venezuela, algo que el gobierno de Donald Trump no ha comprobado y no parece tener la intención de hacerlo.

–¿Ves que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela es un castigo y un ejemplo de lo que le podría pasar a otros países si se atreven a contravenir o a radicalizarse?

–El ejemplo ya lo dieron y no es exactamente el imperio, no es exactamente Estados Unidos. El ejemplo lo dio el sionismo en contra de Palestina. Lo que estamos viendo es la palestinización, donde ya ninguna línea roja importa. Donde la legalidad internacional ha bajado por completo; primero, por el excepcionalismo sionista y en este momento por el imperio que, a fin de cuentas, es el mesenas desde 1948 del proyecto colonial sionista.

“Todo lo que ha hecho Israel, ahora Estados Unidos, lo va a realizar sin ningún problema. Porque también hemos visto cómo han utilizado a las instituciones internacionales, incluso los tribunales internacionales, las dos Cortes españolas, la Internacional de Justicia y las dos Cortes de la Haya. Ninguna le ha hecho absolutamente nada, no han detenido a Netanyahu. Todo esto con la complicidad de los satélites estadounidenses, como Europa. Ahora eso lo pondrán en práctica en otros contextos, ese nivel de salvajismo y brutalidad”.

¿Y qué pasa en México?

El gran problema es que México no puede vincularse profundamente con otros mercados, como China, por su cercanía con Estados Unidos, señala Christian Nader. “Entonces, México está como en una encrucijada, no sabe qué hacer. Se acercan con cierta timidez a China, que tiene inversión por aquí”. México, agrega, “es el escenario más difícil, solamente que todavía no lo podemos ver”.

Y en medio del avance de la derecha, “si algo ha aportado México es el buen proceder de un gobierno”. Por ejemplo, la estabilidad de la moneda, de los productos de la canasta básica, las mejoras al salario mínimo.

Claudia Sheinbaum y Lula Da Silva. Foto Cuartoscuro.

Pero más allá de Morena o de la Cuarta Transformación, “sí, veo veo resistencias en todo el contexto mexicano” ante los embate de la derecha por regresar al poder. “Algunas cercanas al Estado mexicano, a la 4T. Pero otras un poco alejadas, algunas muy críticas también en la 4T”.

La lista de los movimientos de resistencia es “interminable. Pero sí, auténticamente creo que hay muchas formas de resistir. Se puede resistir incluso desde el Estado; sí, medianamente. Pero también se resiste desde la calle, desde la fábrica, desde el campo y desde la montaña”.

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

