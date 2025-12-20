Anuario2025 ¬ El PAN recuerda sus tiempos en Los Pinos desde su relanzamiento vacío

El PAN celebró este año al aniversario 25 desde que ganó por primera vez la Presidencia de México en medio de un proceso de "relanzamiento" en el que ha prometido poner pausa a las alianzas partidarias y promover perfiles ciudadanas, aunque destacan los gastos en promocionar la imagen de Jorge Romero y el guiño al empresario Ricardo Salinas.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– Este 2025, el Partido Acción Nacional (PAN) celebró los 25 años de su primera victoria presidencial con Vicente Fox, lo que marcó el fin de décadas de gobiernos del PRI; también elogió el trabajo del expresidente Felipe Calderón, aunque ambos dejaron hace años su militancia.

El aniversario coincidió con el anuncio del "relanzamiento" del partido que atraviesa una crisis por la falta de resultados electorales. La dirigencia encabezada por Jorge Romero asegura que el PAN se abrirá a la ciudadanía, y si bien asegura que impulsará un relevo generacional y nuevos liderazgos, recientemente descartó competir en alianzas y abrió la puerta a respaldar a perfiles cómo el empresario conservador Ricardo Salinas Pliego.

La Comisión Especial para el Estudio y Propuestas de Cambio del Consejo Nacional creada por el PAN para analizar los resultados de las elecciones federales reconoció desde el año pasado que "la caída electoral en Acción Nacional inició y ha sido permanente desde el 2003", desde entonces el partido ha tenido 11 presidentes nacionales y cuatro candidatos presidenciales.

Julio Castillo López, quien presidió la comisión y es hijo de Carlos Castillo Peraza, exdirigente nacional del PAN, menciona que a además de alerta registrada en el sexenio de Vicente Fox se acumularon a lo largo de los años quejas sobre los procesos de afiliación y la designación de candidaturas, por lo que se mostró optimista con la decisión del partido de abrir las afiliaciones y registros de candidaturas a través de un aplicación móvil.

Mientras que Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador del partido Manuel Gómez Morín, reconoce que el PAN sufrió un desgaste luego de encabezar durante dos sexenios la Presidencia de México, principalmente luego de la elección del 2006, donde Felipe Calderón fue declarado ganador en medio de acusaciones de fraude.

"Es probable que en su momento no tuvimos la capacidad de entender lo que estaba pasando y, más importante, de tomar medidas para corregir el rumbo.todos recordamos que el 2006 gana Felipe Calderón por una diferencia mínima, de 233 mil votos más o menos. Eso demuestra que el que el PAN había tenido un desgaste muy importante y no había encontrado la manera de corregir ese desgaste, a ese grado de haber ganado Felipe Calderón con un una diferencia mínima. [...] Como partido político el haber tenido la Presidencia de la República durante 12 años, eso le provocó un desgaste. Yo creo que es algo natural, le pasa a todos los partidos políticos", expuso el consejero del PAN que, aunque se opuso a la elección de Jorge Romero como dirigente, hoy reconoce que el partido ha hecho "un profundo ejercicio de reflexión y análisis" para recuperar la confianza de las personas.

Desde que la Presidencia de Fox el panismo registra cada vez menos votos en las elecciones federales. Felipe Calderón contabilizó 15 millones 284 votos en 2006; Josefina Vázquez Mota, quien compitió arropada sólo por el PAN, obtuvo 12 millones 732 mil 630 en 2012, mientras que Ricardo Anaya, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación de 12 millones 60 mil 779 sufragios, de los cuales, nueve millones 994 mil 397 fueron para Acción Nacional; Xóchitl Gálvez, en cambio, obtuvo la peor votación presidencial del PAN en dos décadas, logrando 9 millones 644 mil 918 sufragios para Acción Nacional, a pesar de que la coalición PAN-PRI-PRD alcanzó 16.5 millones de votos.

El PAN anunció cambios en la manera de sumar afiliados porque acumula críticas como las de Felipe Calderón, quien denunció en su libro Decisiones difíciles (Debate, 2020), el "apoderamiento de las decisiones internas por pequeños grupos".

El expresidente describió a un grupo de gobernadores y dirigentes a los que llamó "los cadeneros", que ejercían manipulación y control sobre el padrón del partido. Consideró que ello causó que la estructura de militancia fuese controlada por grupos de poder para tomar decisiones internas, lo cual lo llevó a renunciar al PAN en 2018, argumentando que "la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales".

En su libro, Calderón Hinojosa puntualizó que estos “cadeneros” eran los gobernadores Francisco Vega, de Baja California; el fallecido Rafael Moreno Valle, de Puebla, y Guillermo Padrés, de Sonora. Además habló de Miguel Ángel Yunes; del excandidato presidencial Ricardo Anaya, el exdirigente nacional Marko Cortés, Luis Alberto Villarreal, Ulises Ramírez, y Jorge Romero, actual dirigente del PAN, de quien dijo es “famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban”.

Calderón dijo en octubre de este año que observará cómo se ejecuta el proceso de relanzamiento del PAN, si se cumple la apertura a la ciudadanía que prometen, para definir si regresará de manera activa a la política con el PAN.

Julio Castillo consideró que la estrategia de afiliar personas para asegurar el voto interno, criticada por Calderón, fue la misma que le permitió ganar la candidatura presidencial en 2006. Aunque reconoció que hubo grandes grupos que "cooptaron los padrones" en los estados, pero subrayó que el control interno siempre existió en las entidades.

Enfatiza que esas "fueron las mismas condicionantes que le hizo a él ganarle a [Santiago] Creel en la [elección] interna" del PAN de ese año, ya que se aliaron las personas que tenían la mayor cantidad de padrones.

"Calderón ahorita está sumado, mandó una carta apoyando el relanzamiento y eso es lo que importa. Quizás no le gustó cómo ciertas personas se empoderaron en su momento, pero pues es el cambio generacional y es algo que iba a pasar", expuso Castillo López.

En el relanzamiento del PAN se ha defendido que el partido incluya de nuevo la figura del militante adherente junto con el militante activo para que las personas definan su nivel de compromiso, permitiéndoles permanecer como adherente o volverse activos luego de cumplir requisitos como tomar cursos e involucrarse en las actividades, lo que le permitiría participar en procesos interno. Además, el PAN ha celebrado su apertura a la ciudadanía al facilitando la afiliación al partido a través de una aplicación que incluye un apartado para registrarse, ya sea como militante o para postularse a una candidatura, además de establecer elecciones primarias en las que pueden participar tanto militantes como ciudadanos.

En ese contexto, en noviembre llamó la atención la apertura que Jorge Romero hizo a al empresario Ricardo Salinas Pliego, un opositor al Gobierno federal, a quien debe millones de pesos en impuestos desde hace décadas, para que sea su candidato presidencial en 203o si él lo considera.

“A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos. No descartamos a nadie”, señaló en entrevista para el diario El País.

Ante la pregunta de si abrir el partido a cualquier persona no pone en riesgo la defensa de la identidad que han planteado, por ejemplo, al pausar la alianza electoral con el PRI, Gómez Morín consideró que es necesario tomar los riesgos que ello conlleve y “apostar a la buena fe”.

“Hay que correr riesgos, pero también hay que apostarle a que hay mucha gente de buena fe que ve en el Partido Acción Nacional una plataforma desde la cual puede participar en en política y puede puede intentar contender por un cargo de elección popular, ese riesgo existe, siempre ha existido. Recuerdo cuando Manuel Clouthier, entró mucha gente nueva al partido, no es la primera vez que tendremos algo así. Cuando Vicente Fox también empezó todo su movimiento, mucha gente entró al partido cuando fuimos por primera vez a la Presidencia. Creo que quienes actualmente están en en la dirigencia lo saben y están conscientes de ese riesgo, pues veremos qué pasa, esos riesgos hay que tomarlos, el que no arriesga no gana”, mencionó.

La dirigencia del PAN planteó una pausa a la alianza con el PRI y otros partidos porque reconoció que eso ha desdibujado su imagen ante la ciudadanía, que ahora tratan de mostrar con el llamado a “defender la patria, la libertad y la familia”.

Sin embargo, políticos como el expresidente Felipe Calderón ha llamado a reconsiderar la alianza con algunos perfiles del PRI, así lo expuso en una entrevista radiofónica en octubre.

Mientras que desde el grupo encargado de realizar la reforma a los estatutos, Julio Castillo minimiza lo que representaría el partido Movimiento Ciudadano (MC) como aliado.

“Es lo que se llama en Estados Unidos un partido catch-all, que es este tema de si tienes unos cuantos votos, bienvenido. No importa en qué creas, no importa si eres comunista, marxista o liberal o de derecha o de ultra derecha, aquí tienes un lugar si me das tus cinco votitos. MC es un partido catch-all cuando menos hasta hoy”, opinó.

Pero sí algo comparten ambos partidos es el gasto millonario en redes sociales. El PAN ha dicho que como parte de sus cambios busca tener más presencia en este ámbito, lo que al menos en el último año ha llevado a la difusión personal de Jorge Romero.

SinEmbargo reportó este mes que el dirigente pagó más de 4 millones de pesos en anuncios para publicitarse en sus perfiles personales de Facebook e Instagram durante su primer año como dirigente, una cifra representa más del doble de lo que el PAN gastó en anuncios en las mismas redes sociales y durante el mismo periodo.

Cuando se anunció el relanzamiento del PAN se proyectó un video hecho con inteligencia artificial donde se observa al fundador Gómez Morín decir la frase “No se rindan” a los panistas.

Su nieto Manuel Gómez confía en que los cambios al estatuto refuercen al partido que, asegura, desde sus orígenes, hace 86 años, no es lo que sus fundadores querían al 100 por ciento.