"No se está dando agua que no tenemos": Claudia niega afectación por acuerdo con EU

El Gobierno mexicano reiteró que la entrega de agua a EU se realiza conforme al Tratado de 1944, sin exceder lo pactado.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno mexicano alcanzó un acuerdo con Estados Unidos (EU) para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, garantizando que la entrega no afectará el consumo humano ni la agricultura en territorio nacional.

"Primero, lo que es muy importante que todos sepan es que no se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos, sino se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos, que es parte del Tratado de 1944", señaló a Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Además, sostuvo que no se dará más agua de la pactada, y que el compromiso se ajusta a la disponibilidad real derivada de lluvias y sequías.

"No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México", aclaró. "No, no es que no hayamos querido entregar, sino que sencillamente no ha llovido lo suficiente", añadió.

La titular del Poder Ejecutivo compartió que EU había solicitado que el volumen se entregara antes de diciembre, pero México argumentó que hacerlo en tan poco tiempo era físicamente inviable y tendría consecuencias negativas. Finalmente, se logró extender los plazos de entrega, con reuniones periódicas para evaluar la situación hídrica.

El acuerdo establece que los faltantes de quinquenios anteriores, producto de la sequía, se solventarán conforme aumenten las precipitaciones en los próximos periodos de lluvia.