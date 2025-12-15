Avioneta se desploma cerca de Aeropuerto de Toluca, en el Edomex; atienden emergencia

La avioneta se desplomó en una colonia aledaña al Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Edomex; los servicios de emergencia trabajan en la zona, donde se puede ver una larga columna de humo negro.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– Una avioneta se desplomó alrededor del mediodía de este lunes en las cercanías del Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Estado de México, donde laboran unidades de emergencia, informaron las autoridades mexiquenses. Se desconoce si hay muertos o heridos.

"Unidades de Emergencia atienden un accidente de una caída de avioneta en la calle Industria Automotríz y Boulevard Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec, Toluca", detalló el C5 mexiquense.

Además, pidieron a la ciudadanía que evite la zona, ya que además se presenta humo denso en el lugar. La columna negra de humo se extendía por una buena parte del oriente de Toluca.

#DeÚltimoMomento🚨 Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca ✅Por su tu seguridad Evita la Zona.

🔥Humo denso en el lugar.

🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

Caiga de avioneta 🛩️ en bulevar aeropuerto Toluca en desarrollo

Ya servicios de emergencia laborando pic.twitter.com/ulCziXKqvL — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 15, 2025

Por su parte, Protección Civil del Edomex detalló que "personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia". "Se exhorta a la población a no acercarse al área, permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales", añadió.

De acuerdo con las imágenes publicadas en redes sociales, la avioneta habría caído en un costado de un campo de futbol, impactando una parte de lo que parecen ser bodegas o hangares de una fábrica. Se trata de una zona donde se ubica un Parque Industrial en Toluca.

Esta Coordinación atiende un accidente aeronáutico registrado en San Pedro Totoltepec, municipio de #Toluca. Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia. pic.twitter.com/zsnYOP4okh — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

En las imágenes compartidas por medios locales, se puede observar que en estas bodegas, donde impactó la avioneta, se desató un incendio, que los bomberos combaten.

Las autoridades no han confirmado si hay víctimas fatales o heridos. La avioneta sería un jet ejecutivo que viajaba desde Acapulco, según medios locales.