PC del Edomex confirma al menos 6 muertos tras el desplome de una avioneta en Toluca

La avioneta se desplomó en una colonia aledaña al Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Edomex; los servicios de emergencia trabajan en la zona, donde se puede ver una larga columna de humo negro.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– Al menos seis personas murieron debido al desplome de una avioneta que ocurrió alrededor del mediodía de este lunes en las cercanías del Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Estado de México (Edomex), informó Protección Civil estatal.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo mexiquense informó mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que los servicios de emergencia lograron controlar el incendio provocado por este incidente en San Pedro Totoltepec, por lo que se realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave siniestrada fue un jet privado modelo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, la cual despegó de Acapulco, Guerrero, con destino a Toluca; a bordo viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes.

Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. De manera preliminar, se registran 6 decesos. pic.twitter.com/fLnBJDTnC7 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

Protección Civil del Edomex detalló que esta emergencia fue atendida por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco; además del Grupo Relámpagos, policías municipales y estatales, la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN).

"Unidades de Emergencia atienden un accidente de una caída de avioneta en la calle Industria Automotríz y Boulevard Miguel Alemán, colonia San Pedro Totoltepec, Toluca", detalló el C5 mexiquense.

Además, pidió a la ciudadanía que evite la zona, ya que además se presenta humo denso en el lugar. La columna negra se extendía por una buena parte del oriente de Toluca.

#DeÚltimoMomento🚨 Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca ✅Por su tu seguridad Evita la Zona.

🔥Humo denso en el lugar.

🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

Caiga de avioneta 🛩️ en bulevar aeropuerto Toluca en desarrollo

Ya servicios de emergencia laborando pic.twitter.com/ulCziXKqvL — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 15, 2025

Por su parte, Protección Civil del Edomex apuntó que "personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia". "Se exhorta a la población a no acercarse al área, permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales", añadió.

De acuerdo con las imágenes publicadas en redes sociales, la avioneta habría caído en un costado de un campo de futbol, impactando una parte de lo que parecen ser bodegas o hangares de una fábrica. Se trata de una zona donde se ubica un Parque Industrial en Toluca.

En las imágenes compartidas por medios locales, se puede observar que en estas bodegas, donde impactó la avioneta, se desató un incendio, que los bomberos combaten.

Esta Coordinación atiende un accidente aeronáutico registrado en San Pedro Totoltepec, municipio de #Toluca. Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia. pic.twitter.com/zsnYOP4okh — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

Del accidente de avioneta en Toluca pic.twitter.com/9ESMdrMseo — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 15, 2025

Las autoridades no han confirmado si hay víctimas fatales o heridos. La avioneta sería un jet ejecutivo que viajaba desde Acapulco, según medios locales.