VIDEOS ¬ Legisladores del PAN y Morena arman zafarrancho en el Congreso de la CdMx

Videos que circulan en redes muestran el momento en el que legisladoras y legisladores del PAN y Morena intercambian golpes, empujones y jalones de cabello en la tribuna del Congreso de la CdMx.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena que integran el Congreso de la Ciudad de México (CdMx) se enfrentaron a golpes durante la sesión celebrada este lunes, esto debido a un desacuerdo por la desaparición del Instituto de Transparencia de la capital.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que integrantes de ambas bancadas intercambian insultos, golpes, empujones y hasta jalones de cabello en plena tribuna.

🚨 Como no tienen el apoyo del pueblo, el PRIAN está decidido a frenar con violencia la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso de la CDMX. Aquí vemos a la Diputada @TaniaLariosMX tomar por la fuerza el audio del Salón de sesiones. Comportamiento porril, como les enseñó… pic.twitter.com/PRGhCnFTPY — Alejandro Torres (@Alejandro4T_) December 15, 2025