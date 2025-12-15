Becas del Bienestar: Consulta el calendario para la última semana de pagos de 2025

Si eres beneficiaria o beneficiario de una Beca para el Bienestar, aquí puedes consular las fechas en que se realizará el último depósito del año.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Si tienes hijas o hijos que estudian la educación básica o media superior y son beneficiarios de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina, te tenemos buenas noticias, pues ya se dio a conocer el calendario de pagos con los días en los que se realizará el último depósito del año.

Ambos programas, creados por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, otorgan un apoyo bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de secundaria y bachillerato inscritos en escuelas públicas de todo el país, con el objetivo de evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos.

🥳 Última semana de pagos de las Becas para el Bienestar. 🎓 Por medio del Banco del Bienestar se hará el depósito el día que corresponde a la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta. Recuerda: tus recursos están seguros en tu cuenta. https://t.co/UELGTKMkKF pic.twitter.com/1OnPEFraOn — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 15, 2025

¿Cuál es el calendario de pagos de las Becas del Bienestar?

El calendario de pagos de las Becas del Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre ya está definido, y sólo aplica para quienes ya cuentan con tarjeta y forman parte del esquema de continuidad.

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q.

Martes 16 de diciembre: R.

Miércoles 17 de diciembre: S.

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar?

Las y los beneficiarios de ambas becas cuentan con distintas alternativas para utilizar los recursos que son depositados en su tarjeta del Banco del Bienestar: