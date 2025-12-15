Becas del Bienestar: Consulta el calendario para la última semana de pagos de 2025

Redacción/SinEmbargo

15/12/2025 - 5:30 pm

Si eres beneficiaria o beneficiario de una Beca para el Bienestar, aquí puedes consular las fechas en que se realizará el último depósito del año.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Si tienes hijas o hijos que estudian la educación básica o media superior y son beneficiarios de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina, te tenemos buenas noticias, pues ya se dio a conocer el calendario de pagos con los días en los que se realizará el último depósito del año.

Ambos programas, creados por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, otorgan un apoyo bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de secundaria y bachillerato inscritos en escuelas públicas de todo el país, con el objetivo de evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos.

¿Cuál es el calendario de pagos de las Becas del Bienestar?

El calendario de pagos de las Becas del Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre ya está definido, y sólo aplica para quienes ya cuentan con tarjeta y forman parte del esquema de continuidad.

  • Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q.
  • Martes 16 de diciembre: R.
  • Miércoles 17 de diciembre: S.
  • Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer que pronto comenzarán las entregas de la Tarjeta del Bienestar.
Si tienes hijas o hijos que estudian la educación básica o media superior y son beneficiarios de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina, te tenemos buenas noticias, pues ya se dio a conocer el calendario de pagos con los días en los que se realizará el último depósito del año. Foto: Margarito Pérez Rentana, Cuartoscuro

¿Cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar?

Las y los beneficiarios de ambas becas cuentan con distintas alternativas para utilizar los recursos que son depositados en su tarjeta del Banco del Bienestar:

  • Es posible hacer retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar sin costo. También se puede retirar en cajeros de otros bancos, pero se cobrará una comisión.
  • La tarjeta del Banco del BIenestar es aceptada en prácticamente todos los negocios que cuentan con sistema de pagos electrónicos.
  • Esta tarjeta también puede ser utilizada para realizar pagos en línea en comercios digitales.

