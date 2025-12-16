Fernando Chico asume presidencia de Banamex; Citi cierra venta del 25% al empresario

Citi cerró la venta de 25 por ciento de Banamex a Fernando Chico Pardo, quien asumió la presidencia del Consejo.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La institución estadounidense, Citi, anunció este lunes el cierre de la venta -de una participación accionaria del 25 por ciento- por Grupo Financiero Banamex a una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata.

Por medio de un comunicado, la institución financiera informó que la operación, anunciada en septiembre, obtuvo las autorizaciones de los reguladores financieros y de competencia en México, tras cumplir todas las condiciones del cierre.

Como parte del acuerdo y con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumió la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex. Esto luego de que la inversión se realizará junto con sus hijos y que el proyecto se desarrollara bajo una estructura de largo plazo.

💲🤑Citi anunció el cierre de la venta del 25% de participación accionaria en Grupo Financiero Banamex a Fernando Chico Pardo. Manuel Romo continuará como director general del Grupo Financiero Banamex junto con su equipo directivo, mientras que Fernando Chico Pardo asumirá la… pic.twitter.com/gYrGaflmyB — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) December 15, 2025

Por su parte, Banamex informó que Manuel Romo continuará como director general del grupo y del banco, y que Ignacio Deschamps seguirá como presidente del consejo del Banco Nacional de México. Además, precisó que el equipo directivo actual se mantiene sin cambios como parte de la continuidad operativa.

“La inversión realizada por Chico Pardo muestra la confianza en el futuro de Banamex, y en el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su liderazgo gracias a la preferencia de los clientes”, indicó en un comunicado Banamex.

Por su parte, Citi recordó que cualquier decisión relacionada con una eventual oferta pública inicial de Banamex dependerá de las condiciones del mercado y de nuevas autorizaciones regulatorias.

Con esta operación, Citi concluyó una etapa del proceso anunciado y Banamex confirmó la vigencia de su estructura de gobierno corporativo tras el cambio accionario.