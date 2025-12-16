Jueza ordena cancelar audiencia de María Amparo Casar; CSP pide a FGR explicar caso

María Amparo Casar es señalada por la FGR de haber cometido el delito de uso indebido de atribuciones y facultades al obtener una pensión irregular de Pemex.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Una Jueza ordenó cancelar la audiencia inicial en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual estaba programada para el martes 16 de diciembre y donde sería acusada formalmente por supuestamente recibir una pensión irregular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se tenía previsto que en la comparecencia cancelada la Fiscalía General de la República (FGR) presentaría una acusación formal en contra de la analista por uso indebido de atribuciones y facultades, delito en el que presuntamente incurrió para obtener una pensión por viudez de la petrolera.

De acuerdo con los señalamientos en su contra, la presidenta de MCCI supuestamente obtuvo de forma ilegal una pensión vitalicia por viudez de 125 mil pesos mensuales de Pemex tras la muerte de su esposo en el 2004, misma a la que no tenía derecho debido a que su pareja falleció por un suicidio.

Días antes de la primera audiencia contra María Amparo Casar, Diana Selene Medina Hernández, Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, giró un oficio en el que ordenó la cancelación de la comparecencia y archivar el caso.

La juzgadora decidió rechazar la petición de la FGR para celebrar la audiencia inicial contra la analista argumentando que debe continuar la acción penal con el Juez de Distrito que ya tiene conocimiento de los hechos que busca judicializar.

Por lo anterior, si la Fiscalía decide continuar con el caso deberá presentar su solicitud al Juez Gerardo Alarcón López, con sede en el Reclusorio Norte, ya que fué el quien autorizó que se llevaran a cabo dos diligencias relacionadas con este caso.

Sheinbaum pide a FGR explicar caso contra Casar

Al ser cuestionada respecto al caso de la presunta pensión irregular que dio Pemex a María Amparo Casar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la FGR deberá explicar por qué se le acusa, esto durante su conferencia matutina de este lunes.