"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca

A través de redes sociales se difundieron imágenes del desplome de un jet privado en Toluca. Asimismo, se filtró un audio en el que se escucha decir a uno de los pilotos la frase "nos estamos desplomando".

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El desplome de una avioneta privada en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Toluca cimbró hoy a las y los habitantes del Estado de México (Edomex) y la Zona Metropolitana del Valle de México, pues la tragedia costó la vida, según información oficial, de al menos seis personas.

El incidente, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se registró alrededor de las 12:30 horas. "En el hecho se vio involucrada una aeronave tipo jet modelo Cessna Citation 650" y en ésta viajaban un total de 10 personas, incluidos el piloto y copiloto.

A través de redes sociales quedaron captadas imágenes del incidente, además de filtrarse un audio en el que se escucha al piloto del jet mencionar la frase "nos estamos desplomando".

Audio del lamentable accidente del XA-PRO, que terrible escuchar: "nos estamos desplomando", descansen en paz.

Thanks to @liveatc for the audio and @flightradar24 .

Los videos que circulan en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok muestran diversos instantes del accidente, incluido uno captado por una cámara de vigilancia en el que se observa el momento preciso en que la aeronave se desploma a gran velocidad.

Otros videos captados por vecinos de la comunidad de San Pedro Totoltepec (zona donde ocurrió el accidente) muestran la enorme cortina de humo que se generó tras el impacto del jet, mientras personas observan en las cercanías con gran asombro lo acontecido.

Caiga de avioneta 🛩️ en bulevar aeropuerto Toluca en desarrollo

Ya servicios de emergencia laborando

En algunos materiales difundidos por internautas y asociaciones como Grupo Siade A. C., se ven las labores que emprendieron grupos de rescate (como el Cuerpo de Bomberos) para apagar las llamas generadas por el incidente.

Del accidente de avioneta en Toluca

A casi dos horas de haberse registrado el desplome, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México informó que lograron controlar el incendio y se realizaban labores de "enfriamiento y remoción".