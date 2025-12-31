RADICALES ¬ Lo que se viene en 2026: T-MEC, la Reforma Electoral, Salinas Pliego…

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

30/12/2025 - 6:18 pm

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Reforma Electoral está abierta al pueblo, no sólo a "expertos" y burócratas: Claudia

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Trump desliza que dejará morir el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

En esta entrega de RADICALES, Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado hablaron sobre la antesala electoral del 2027, además de los desafíos de Claudia Sheinbaum en 2026 frente a la Gr, la renegociación del T-MEC y las batallas internas de Morena.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- En 2026, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentará a una serie de retos en la antesala de la elección intermedia de 2027. Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado centraron su discusión en la compleja renegociación del T-MEC, la persistente crisis de inseguridad en el país, las disputas internas en Morena y la crucial batalla de la percepción contra la ultraderecha.

Álvaro Delgado identificó dos temas fundamentales para el 2026: la renegociación del T-MEC y la inseguridad. El analista subrayó que la continuidad y el fortalecimiento del tratado son vitales para el gobierno y los sectores productivos.

"Al gobierno de México, y no solamente al gobierno, sino a los sectores productivos, les importa que continúe el T-MEC, que se fortalezca la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, no solo de manera particular con Estados Unidos porque somos el primer socio comercial de ese enorme mercado, sino también con Canadá".

El periodista pidió al Gobierno extender la mirada hacia el norte, señalando que México debe fortalecer también su relación con Canadá, una economía fuerte y un mercado crucial.

Por su parte, Meme Yamel vinculó directamente ambos temas, señalando que Estados Unidos ha utilizado la seguridad y la migración como herramientas de presión en el marco comercial.

"En la renegociación del tratado comercial, uno de los temas que ha estado como herramienta de presión ha sido el tema de seguridad. ¿Qué tanto México colabora, se coordina, hace o no hace?... Tenemos una guerra de narrativas en donde el tema de seguridad y migración son dos de las herramientas que más ha utilizado Estados Unidos para presionar a México."

Meme Yamel destacó los avances mostrados por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, pero recalcó que esta efectividad deberá traducirse en resultados concretos.

"Hoy la estás viendo y además eso tiene que traducirse en resultados, pues la inseguridad y la violencia siguen siendo el principal problema del país que la ciudadanía espera ver resuelto".

Respecto a los intentos de la oposición por tratar de desvirtuar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Álvaro Delgado indicó que el 2026 será un año de "lucha de proyectos" que se librará principalmente en el terreno de las percepciones.

"Todos los días la oposición quiere imponer una narrativa de 'narco-presidenta, narco-gobierno, narco-estado, narco-partido, narco-todo'. Cuando los datos no dan sustento a esa imputación, es la construcción de una narrativa que le sea útil desde el punto de vista electoral a los malquerientes de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación."

Por su parte, Daniela Barragán complementó esta visión al señalar que la Presidenta Sheinbaum deberá entrar de lleno a debatir y comunicar.

"El hecho de que la Presidenta entre a la discusión va a ser importante... El explicar esos asuntos políticos también es algo a lo que le debería, desde mi perspectiva, prestar todavía más atención". Esto incluye la respuesta a campañas de desinformación y la exigencia de rendición de cuentas a figuras como Ricardo Salinas Pliego, para lo cual la Presidenta deberá ejercer su liderazgo como "líder moral del movimiento".

En lo referente al tema electoral, Daniela Barragán indicó que este se volverá complejo ante los movimientos que se esperan en el gabinete presidencial.

La periodista habló del impacto que tendrán las ambiciones personales dentro de Morena y los movimientos estratégicos de figuras clave, incluyendo el caso de la posible candidatura de Rosa Icela Rodríguez y el freno a prácticas como el nepotismo.

"Las disposiciones contra nepotismo entran ya en esta elección del 2027 y que impacta directamente en este caso del gobernador de San Luis Potosí y su esposa que busca quedar en la gubernatura después de él".

Respecto a la reforma electoral, Meme Yamel urgió a retomar su discusión, especialmente en torno a la eliminación de las candidaturas plurinominales.

"Yo quiero ver si ya vamos a eliminar a los pluris. Espero. ¿Por qué los plurinominales? No nos hagamos tontos, los plurinominales en cualquier partido político han sido cuotas de poder. Ha sido la cuota de ver a quién pongo, a ver a quién no pongo... y así hay varios plurinominales que hoy lejos de ayudar, estorban."

Yamel advirtió que el tiempo apremia, pues si la reforma se aprueba en 2026, podría terminar aplicando hasta la elección de 2030, dada la complejidad de implementar cambios al Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, se abordó la gestión municipal, un factor que los analistas consideran subestimado por el centro político.

Álvaro Delgado recordó que la percepción de buen gobierno se juega en lo más básico. "El resultado electoral muchas veces tiene que ver con si el presidente municipal, las alcaldesas o los alcaldes tapan un bache... La gente lo que quiere a veces es eso".

Daniela Barragán citó la derrota de Morena en la Ciudad de México en 2021 como un ejemplo del alto costo de las "incapacidades" y las ambiciones personales, así como de la mala comunicación en la solución de problemas básicos, como los baches.

En tanto, Meme Yamel concluyó con una fuerte advertencia a Morena. "Lo que ocurre justamente en los municipios es lo que define el proceso electoral. ¿Qué pasó en el 2021? No solamente se perdieron alcaldías en la ciudad de México y la mayoría. Alcaldías que había ganado Morena en el 18 las perdió. Si Morena pierde alcaldías, ahí está tu pulso, porque son los que no están haciendo el trabajo inmediato."

Barragán, Yamel y Delgado hicieron un llamado a la Cuarta Transformación a no confiarse en el 2026, pues la oposición, aunque fragmentada, "va con todo" y los errores propios por "exceso de confianza" o la presencia de "impresentables" podrían costarle a Morena el control del Congreso y las gubernaturas en 2027.

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
3

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

4

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

5

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Buró de crédito.
6

Buró de Crédito

7

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

El excanciller Marcelo Ebrard.
8

Ebrard, un peligro para Sheinbaum, AMLO y la 4T

El ataque de EU contra un muelle en Venezuela, reconocido por el Presidente Donald Trump, confirmó la realización de una operación en territorio venezolano.
9

La CIA atacó el muelle venezolano: NYT; Sheinbaum insiste en mediación de la ONU

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE) reveló este martes más detalles sobre el ataque armado de ayer en Zapopan, Jalisco.
10

Comando de 30 sicarios asesinó a empresario de la Central de Abastos, hija y escolta

11

Una mujer es asesinada tras pagar el rescate de su marido... sin saber que él ya estaba muerto

12

Pareja obligaba a sus cinco hijos a tener relaciones sexuales entre ellos para darles de comer

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
13

Gonzalo López Beltrán supervisó vías del Interoceánico. AMLO lo confirmó desde 2024

14

La actriz Daniela Castro es detenida en San Antonio, Texas, por robar ropa en una tienda

Francisco Barrio Terrazas, quien fue Gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, murió ayer a sus 75 años de edad, según confirmó este martes el Partido Acción Nacional (PAN).
15

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador panista de Chihuahua, fallece a los 75 años

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
1

RADICALES ¬ Lo que se viene en 2026: T-MEC, la Reforma Electoral, Salinas Pliego…

La audiencia que la FGR solicitó para imputar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, delitos por malversación de recursos fue pospuesta por segunda vez.
2

Audiencia del exgobernador Javier Duarte para imputar nuevo delito se aplaza otra vez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE) reveló este martes más detalles sobre el ataque armado de ayer en Zapopan, Jalisco.
3

Comando de 30 sicarios asesinó a empresario de la Central de Abastos, hija y escolta

El ataque de EU contra un muelle en Venezuela, reconocido por el Presidente Donald Trump, confirmó la realización de una operación en territorio venezolano.
4

La CIA atacó el muelle venezolano: NYT; Sheinbaum insiste en mediación de la ONU

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío
5

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
6

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y continúan los trabajos de campo en la zona del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
7

La FGR termina necropsias y avanza con la investigación en Línea Z del Interoceánico

Bukele dijo que le gustaría seguir "10 años más" en el poder en El Salvador, luego de reelegirse en 2024 y reformar las leyes para perpetuarse.
8

Bukele coquetea con ser eterno: "Si por mi fuera, seguiría 10 años más en el poder"

El cartel reúne a figuras nacionales e internacionales de primer nivel, con propuestas que van del electro-pop y el techno, al synthwave, la electrónica experimental y los sonidos urbanos. 
9

#LoQueSabemos ¬ CdMx recibirá el 2026 con fiesta de música electrónica en el Ángel

Salud lanzó una campaña para donación de órganos en el país.
10

Salud lanza campaña “México sin lista de espera” para promover donación de órganos

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
11

ENTREVISTA ¬ Corruptos siempre habrá, en el sector público y el privado: Buenrostro

Francisco Barrio Terrazas, quien fue Gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, murió ayer a sus 75 años de edad, según confirmó este martes el Partido Acción Nacional (PAN).
12

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador panista de Chihuahua, fallece a los 75 años