RADICALES ¬ Lo que se viene en 2026: T-MEC, la Reforma Electoral, Salinas Pliego…

En esta entrega de RADICALES, Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado hablaron sobre la antesala electoral del 2027, además de los desafíos de Claudia Sheinbaum en 2026 frente a la Gr, la renegociación del T-MEC y las batallas internas de Morena.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- En 2026, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentará a una serie de retos en la antesala de la elección intermedia de 2027. Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado centraron su discusión en la compleja renegociación del T-MEC, la persistente crisis de inseguridad en el país, las disputas internas en Morena y la crucial batalla de la percepción contra la ultraderecha.

Álvaro Delgado identificó dos temas fundamentales para el 2026: la renegociación del T-MEC y la inseguridad. El analista subrayó que la continuidad y el fortalecimiento del tratado son vitales para el gobierno y los sectores productivos.

"Al gobierno de México, y no solamente al gobierno, sino a los sectores productivos, les importa que continúe el T-MEC, que se fortalezca la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, no solo de manera particular con Estados Unidos porque somos el primer socio comercial de ese enorme mercado, sino también con Canadá".

El periodista pidió al Gobierno extender la mirada hacia el norte, señalando que México debe fortalecer también su relación con Canadá, una economía fuerte y un mercado crucial.

Por su parte, Meme Yamel vinculó directamente ambos temas, señalando que Estados Unidos ha utilizado la seguridad y la migración como herramientas de presión en el marco comercial.

"En la renegociación del tratado comercial, uno de los temas que ha estado como herramienta de presión ha sido el tema de seguridad. ¿Qué tanto México colabora, se coordina, hace o no hace?... Tenemos una guerra de narrativas en donde el tema de seguridad y migración son dos de las herramientas que más ha utilizado Estados Unidos para presionar a México."

Meme Yamel destacó los avances mostrados por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, pero recalcó que esta efectividad deberá traducirse en resultados concretos.

"Hoy la estás viendo y además eso tiene que traducirse en resultados, pues la inseguridad y la violencia siguen siendo el principal problema del país que la ciudadanía espera ver resuelto".

Respecto a los intentos de la oposición por tratar de desvirtuar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Álvaro Delgado indicó que el 2026 será un año de "lucha de proyectos" que se librará principalmente en el terreno de las percepciones.

"Todos los días la oposición quiere imponer una narrativa de 'narco-presidenta, narco-gobierno, narco-estado, narco-partido, narco-todo'. Cuando los datos no dan sustento a esa imputación, es la construcción de una narrativa que le sea útil desde el punto de vista electoral a los malquerientes de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación."

Por su parte, Daniela Barragán complementó esta visión al señalar que la Presidenta Sheinbaum deberá entrar de lleno a debatir y comunicar.

"El hecho de que la Presidenta entre a la discusión va a ser importante... El explicar esos asuntos políticos también es algo a lo que le debería, desde mi perspectiva, prestar todavía más atención". Esto incluye la respuesta a campañas de desinformación y la exigencia de rendición de cuentas a figuras como Ricardo Salinas Pliego, para lo cual la Presidenta deberá ejercer su liderazgo como "líder moral del movimiento".

En lo referente al tema electoral, Daniela Barragán indicó que este se volverá complejo ante los movimientos que se esperan en el gabinete presidencial.

La periodista habló del impacto que tendrán las ambiciones personales dentro de Morena y los movimientos estratégicos de figuras clave, incluyendo el caso de la posible candidatura de Rosa Icela Rodríguez y el freno a prácticas como el nepotismo.

"Las disposiciones contra nepotismo entran ya en esta elección del 2027 y que impacta directamente en este caso del gobernador de San Luis Potosí y su esposa que busca quedar en la gubernatura después de él".

Respecto a la reforma electoral, Meme Yamel urgió a retomar su discusión, especialmente en torno a la eliminación de las candidaturas plurinominales.

"Yo quiero ver si ya vamos a eliminar a los pluris. Espero. ¿Por qué los plurinominales? No nos hagamos tontos, los plurinominales en cualquier partido político han sido cuotas de poder. Ha sido la cuota de ver a quién pongo, a ver a quién no pongo... y así hay varios plurinominales que hoy lejos de ayudar, estorban."

Yamel advirtió que el tiempo apremia, pues si la reforma se aprueba en 2026, podría terminar aplicando hasta la elección de 2030, dada la complejidad de implementar cambios al Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, se abordó la gestión municipal, un factor que los analistas consideran subestimado por el centro político.

Álvaro Delgado recordó que la percepción de buen gobierno se juega en lo más básico. "El resultado electoral muchas veces tiene que ver con si el presidente municipal, las alcaldesas o los alcaldes tapan un bache... La gente lo que quiere a veces es eso".

Daniela Barragán citó la derrota de Morena en la Ciudad de México en 2021 como un ejemplo del alto costo de las "incapacidades" y las ambiciones personales, así como de la mala comunicación en la solución de problemas básicos, como los baches.

En tanto, Meme Yamel concluyó con una fuerte advertencia a Morena. "Lo que ocurre justamente en los municipios es lo que define el proceso electoral. ¿Qué pasó en el 2021? No solamente se perdieron alcaldías en la ciudad de México y la mayoría. Alcaldías que había ganado Morena en el 18 las perdió. Si Morena pierde alcaldías, ahí está tu pulso, porque son los que no están haciendo el trabajo inmediato."

Barragán, Yamel y Delgado hicieron un llamado a la Cuarta Transformación a no confiarse en el 2026, pues la oposición, aunque fragmentada, "va con todo" y los errores propios por "exceso de confianza" o la presencia de "impresentables" podrían costarle a Morena el control del Congreso y las gubernaturas en 2027.