México y EU firman acuerdo para atender problema de aguas residuales del río Tijuana

El acuerdo entre México y EU establece una serie de acciones para solucionar la contaminación del Río Tijuana con aguas residuales.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- México y Estados Unidos (EU) firmaron un nuevo acuerdo para solucionar el problema de aguas residuales en el Río Tijuana, anunció este lunes la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado, la agencia detalló que el Acta 333 fue firmada por las secciones mexicana y estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA); el documento establece una serie de medidas que incluyen proyectos de infraestructura, investigación, mayor monitoreo y planificación.

La EPA recalcó que el problema radica en qué las aguas residuales originadas en México y vertidas en el Río Tijuana llegan al sur de California, lo que ha provocado enfermedades entre la población que radica en ambos lados de la frontera, así como el cierre de playas y la degradación del terreno.

🚨The U.S. and Mexico have reached an agreement, signed TODAY, marking additional significant progress towards urgently and permanently ending the Tijuana River Sewage Crisis. This agreement, called Minute 333, outlines many new Mexico-side infrastructure projects, research,… — Lee Zeldin (@epaleezeldin) December 15, 2025

¿Qué establece el acuerdo sobre aguas residuales en el Río Tijuana?

El acuerdo firmado por México y EU respecto a las aguas residuales del Río Tijuana establece una serie de acciones para evitar la contaminación del agua y mejorar la infraestructura; estás acciones incluyen: