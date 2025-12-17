¿Un smartphone inspirado en Game of Thrones? Existe, te contamos detalles

El smartphone tiene una triple cámara ultra nítida de 50MP y una cámara frontal ultra gran angular de 50MP, acompañadas de nuevos filtros personalizados temáticos de las Casas de Game of Thrones.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Hay un smartphone ideal para los fanáticos de la serie Game of Thrones y es que realme, la marca de smartphones, lanzó el tan esperado realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada, este es el primer smartphone personalizado del mundo creado en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para ofrecer a los fans un dispositivo inspirado en la exitosa serie de HBO.

Esta es una colaboración sin precedentes que presenta el primer diseño del mundo con tecnología de cambio de color Dragonfire, sino que también ofrece una experiencia épica para los jóvenes usuarios a través de su icónico diseño inspirado en Westeros y una caja de regalo de edición limitada a nivel mundial.

"Estamos encantados de colaborar con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para llevar la icónica franquicia de Game of Thrones a un dispositivo personalizado que realmente resuena con los jóvenes usuarios”, dijo Chase Xu, vicepresidente y CMO de realme.

Características

El realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada encarna por completo una sensación de grandeza épica y espíritu innovador en su diseño. La parte trasera presenta un llamativo diseño de identidad épica en negro y dorado, elaborado en cuero negro premium con patrones decorativos inspirados en los emblemas de las Grandes Casas, resaltado por un Sello de Poder tridimensional grabado en 3D de la Casa Targaryen como pieza central. Incluso el módulo de la cámara incorpora motivos de inspiración medieval, mientras que las garras doradas tridimensionales del dragón equilibran la elegancia con un perfil ultradelgado de solo 7.84 mm, reflejando el estilo lujoso de la realeza medieval.

El dispositivo también incluye temas de interfaz personalizados “Hielo” y “Fuego”, que sumergen al usuario con efectos visuales cinematográficos. Impulsado por el procesador insignia Snapdragon 7 Gen 4, una batería Titan de 7000 mAh y carga ultra rápida de 80W, el smartphone garantiza un alto rendimiento y una experiencia prolongada, proporcionando un entorno fluido para que florezcan la creatividad y la imaginación.