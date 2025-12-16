Harfuch conversa con Ministro de Seguridad canadiense. abordan cooperación bilateral

García Harfuch y Anandasangaree hablaron sobre los avances en la implementación del Plan de Acción México-Canadá.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree, sostuvieron una llamada telefónica la tarde de este lunes para abordar temas relacionados con la cooperación bilateral.

El funcionario mexicano detalló en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que durante la conversación con su homólogo canadiense hablaron acerca de los avances del Plan de Acción Canadá-México y sobre el fortalecimiento de la seguridad bilateral.

García Harfuch recalcó que el diálogo que sostuvo con Anandasangaree fue "franco y productivo" y destacó que se lograron avances en la atención a las prioridades compartidas por los dos países, además de que destacó la importancia de la cooperación internacional.

Agradezco al Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree la conversación telefónica de esta tarde, donde sostuvimos un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre México y Canadá. Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción… https://t.co/sO9SYRmVNK — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 15, 2025

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública de Canadá confirmó la llamada entre los funcionarios de ambas naciones y destacó que la conversación fue "productiva".