ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

Paco Ignacio Taibo II advirtió en entrevista con “Los Periodistas” cómo opacar la autocrítica en la Cuarta Transformación es más peligroso que una posible ruptura interna. En entrevista, el escritor y fundador de Morena subrayó que la búsqueda de la unidad a toda costa puede ser contraproducente, ya que permite los errores e impide la depuración de cuadros que replican prácticas de la "vieja política".

Ciudad de México, 16 diciembre (SinEmbargo).– Paco Ignacio Taibo II, historiador, fundador de Morena y director del Fondo de Cultura Económica, alertó sobre los riesgos de minimizar y evitar la autocrítica dentro del movimiento de la Cuarta Transformación al señalar que esto puede ser más perjudicial para la izquierda que una posible división interna.

El escritor hizo un recorrido por el panorama político latinoamericano y en entrevista con "Los Periodistas", programa de SinEmbargo Al Aire, subrayó que la búsqueda de la unidad a toda costa puede ser contraproducente.

"Muchas veces la justa decisión de no provoquemos la escisión, la división, de que no dejemos grietas por falta de unidad, se vuelve un fenómeno negativo porque te permite los errores dentro de tus fuerzas", afirmó al hablar sobre la presencia de cuadros que se han "entronizado" o "amarrado" dentro de Morena como el Diputado Pedro Haces Barba, mano derecha de Ricardo Monreal, vinculado con el operador financiero del grupo criminal.

Desde la semana pasada, la captura de Edgar “N”, alias “El Limones”, miembro del grupo delincuencial "Los Cabrera" tiene en jaque a Pedro Haces, quien también es dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Haces ha intentado deslindarse del líder de extorsionadores, pero sus afirmaciones de que no lo conoce han sido desmentidas con fotografías y videos de ambos.

Taibo II expuso que en recientes sesiones del Consejo Consultivo de Morena se acordó que la Comisión de Honor y Justicia debe actuar de oficio en casos como este. "Se acordó que sea la comisión de honor y justicia que investigara de facto cualquier denuncia generada donde haya sido... la comisión debería tomar la suya en sus manos e investigarla", destacó.

Precisó que el objetivo de esta acción es "despejar lo que es la calumnia o realidad", para que la Comisión "averigüe de facto si estas acusaciones tienen sustento y haga un examen", sin necesidad de esperar una denuncia formalizada, ya que "este cambio en el comportamiento de Morena puede ser útil en los próximos meses, donde sin duda hay que hacer una limpieza".

Para Taibo II, el problema de "bajar la capacidad autocrítica y la reflexión autocrítica es más peligroso incluso que el problema de la unidad". En este sentido, explicó la "teoría del queso gruyère": "Si tú dejas un vacío informativo, la derecha lo llena. No te preocupes. Si hay un huequito en el queso, ellos lo van a llenar". Por lo tanto, sostuvo que la respuesta ante la calumnia sistemática de los medios de derecha no es el silencio, sino ejercer la autocrítica de manera rigurosa.

Uno de los puntos de crítica interna que Paco Taibo II identificó es el resurgimiento de prácticas asociadas a la “vieja política”, como la opacidad en las fortunas personales. "Morena nació con la vocación de destruir la manera de movilizar priista. No era el arrastre obligatorio, la presión, el chantaje...", recordó Taibo II, pero advirtió que estos métodos "vuelven a reproducirse en nuestras filas, son un claro indicador de que algo está podrido".

Precisamente uno de los personajes que ha recurrido a este tipo de movilizaciones es el propio Haces con los miembros de la CATEM y, por ejemplo, Adrián Rubalcava, el expriista y agresor de periodistas que hoy dirige el Sistema de Transporte Colectivo, el Metro, quien también ha movilizado a sus “dragones”.

"Yo mismo a veces me veo en la sensación de decir, 'Este cuate no me da confianza...' Lo que sí puedo decir es que explique claramente la relación entre su fortuna, ¿sí? y sus saberes y de dónde salieron”, expuso Taibo II. "Todo militante de Morenas debería tener éticamente la obligación de responder esta pregunta. ¿Cuánto gastas y dónde lo sacaste?"

Además, criticó la "estética del viejo poder" visible en algunos cuadros, la cual consiste en la acumulación de dinero para acumular poder político y repartir empleo, una "fábrica de repartir fidelidad por empleo" de la derecha priista.

El director del FCE también expresó su descontento por la destitución de Salvador Zarco como director del Museo Ferrocarrilero y militante histórico del vallejismo, un acto que le "hace mucho ruido" y que considera un error institucional. No obstante, insistió en que el foco principal debe ser la depuración interna.

“Yo me hago las dos preguntas que se hace alguien que ha militado durante 50 años: yo conocí a Salvador clandestino, perseguido, muerto de hambre por los charros del sindicato ferrocarrilero, viendo el renacimiento del vallejismo. Cuando llegamos al poder en un acto de justicia Salvador es enviado a dirigir el museo ferrocarrilero que cumple de inmediato dos funciones. Cumple la historia de un museo dedicado a un tema que es el ferrocarril, pero también la defensa del heroico vallejismo que representó en su momento algo de lo mejor de este país”, apuntó.

Taibo II también abordó el panorama electoral adverso para la izquierda en América Latina con la victoria del pinochetista José Antonio Kast en Chile, una victoria de la ultraderecha que se suma a la Javier Milei, en Argentina; a la Daniel Noboa en Ecuador, el de Rodrigo Paz en Bolivia, así como el ascenso de José Jerí en Perú.

"Cuando los gobiernos socialdemócratas, por llamarlos de alguna manera, hacen política neoliberal, el pueblo se los cobra diciendo, 'La política neoliberal la hace mejor la derecha que tú'", comentó.

“Hay otros factores que también tienen un grado observado desde afuera de desesperación. El fenómeno de antropofagia boliviano, ¿cómo lo analizas? Llegó un momento en que eran más duras las rencillas entre las diferentes facciones de la izquierda que cualquier crítica que la derecha pudiera generar. No es fácil para la izquierda consolidar una propuesta, hacer la mayoritaria, sostenerla en el tiempo y enraizarla en el corazón de la mayoría de la población. De hecho, en México lo que nos sorprende una y otra vez es que sigue siendo la izquierda una opción mayoritaria en términos del sentir de la población y te lo demuestran a cada rato las encuestas de apreciación de la figura de Claudia Sheinbaum”.