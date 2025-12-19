Un fin de semana con el Cascanueces, Stranger Things y hasta una verbena en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 7:00 am

Agenda diciembre 2025

Entre las actividades de este fin de semana hay villancicos, una experiencia al más puro estilo de Stranger Things y un clásico del ballet de esta temporada. 

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Navidad está cada vez más cerca, en lo que llega, te compartimos algunas activiaddes para este fin de semana en la Ciudad de México.

Stranger Things: The Experience

Stranger Things: The Experience llegó a la Ciudad de México, para trasladar a los fans hasta Hawkins y enfrentar a Vecna. La experiencia está ambientada en 1986 y llevará a los asistentes en Hawkins -el mismo lugar de la serie-, todos los que llegan ahí sufren trastornos del sueño y pesadillas terribles, por lo que el laboratorio de Hawkins invita a los participantes a formar parte de un estudio, así, los voluntarios, que son en realidad los fans, formarán parte de esta experiencia. Todos se convierten en ciudadanos de Hawkins e iniciarán la aventura, serán puestos a prueba con desafíos. Los participantes descubrirán que tienen poderes especiales, al igual que Eleven, y tendrán que enfrentarse a Vecna.

¿Dónde? Expo Reforma (Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos se compran en la pagina de Fever y tienen un costo de aproximadamente 600 pesos la entrada general (más cargos).

Stranger Things la experiencia
La experiencia de Stranger Things ya está en la Ciudad de México. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Light Cycles

El Parque Rosario Castellanos del Bosque de Chapultepec se ilumina con Light Cycles, la experiencias inmersiva está primera vez a México. Tras su éxito en ciudades como Santiago de Chile, Birmingham, Milán, St. Louis, Kyoto y Adelaida, el espectáculo busca repetir la hazaña conquistando al público mexicano.

Esta experiencia lleva a reconectar con la naturaleza a través de cinco instalaciones inmersivas distribuidas a lo largo de más de un kilómetro. Cada una combina proyecciones, efectos luminosos y la música original de The Barr Brothers, creando un paisaje sensorial que resalta la belleza del entorno del Bosque de Chapultepec y fomenta una conexión profunda con el parque y sus visitantes.

¿Dónde? Parque Rosario Castellanos (Fernando Alencastre, Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX). La entrada se realiza por la Calzada flotante, entrando por el Jardín Escénico.
¿Cuánto? Para este fin de semana los precios de la entrada general van de los 250 pesos a los 275 pesos (más cargos), se consiguen en la página de Fever. 

light cycles
La tecnología y la naturaleza se unen. Foto: Cortesía Light cycles

El Cascanueces

La monumental producción de El Cascanueces, el espectáculo residente de la temporada invernal, reúne el talento de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y la música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, para interpretar en vivo las partituras creadas por Chaikovski en el Auditorio Nacional. Se presentarán hasta el 23 de diciembre.

¿Dónde? Auditorio Nacional (Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México).
¿Cuánto?  Los boletos van de los 420 pesos a los 2 mil 400 (más cargos).

El cascanueces
El Cascanueces es una buena opción para esta temporada. Foto: ticketmaster.com.mx

Navidad Sinfónica

Este 20 y 21 de diciembre, celebra la magia de la Navidad en un concierto encabezado por la Sinfónica y Coro Minería quienes interpretarán los villancicos más famosos como Noche de Paz, Santa Claus is coming to town o A Christmas Festival. Contarán con la participación de Raúl Aquiles Delgado, director, y Alan Pingarrón, tenor.

¿Dónde? Pepsi Center WTC (Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México).
¿Cuánto?  Los precios de los boletos van de los 500a los 2 mil pesos aproximadamente. Se consiguen en Ticketmaster.

Navidad Sinfónica
Navidad Sinfónica. Foto: Pepsi Center

Verbena Navideña

Del 20 de diciembre al 4 de enero, el Zócalo recibirá a la Verbena Navideña que destaca por la decoración y las luces de colores que adornan los edificios cercanos, además de actividades culturales.

¿Dónde? Plancha del Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México).
¿Cuánto?  Sin costo.

